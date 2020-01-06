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Лидеры Европы призывают избегать эскалации конфликта в Ираке

Понедельник, 6 января 2020, 03:35
Лидеры Европы призывают избегать эскалации конфликта в Ираке

Лидеры Франции, Германии и Великобритании: Эммануэль Макрон, Ангела Меркель и Борис Джонсон призвали стороны избегать нагнетания напряженности вокруг конфликта в Ираке.

Источник: "Интерфакс" со ссылкой на совместное заявление лидеров Европы

Дословно: "Мы осуждаем недавние нападения на коалиционные войска в Ираке и сильно обеспокоены негативной ролью, которую Иран сыграл в регионе, в частности, с помощью корпуса Стражей Исламской революции и отряда "Аль-Кудс" под командованием генерала Сулеймани."

Детали: Как говорится в заявлении, "вспышка насилия в Ираке должна быть остановлена". Также представители стран призвали стороны конфликта "проявить максимальную сдержанность и чувство ответственности".

Кроме этого, в совместном заявлении вспомнили о выходе Ирана из ядерного соглашения и призвали его "воздержаться от действий подобного характера".

Также лидеры трех европейских стран подчеркнули важность борьбы с ИГИЛ и напомнили органам государственной власти Ирака об их роли в борьбе с террористами.

Что предшествовало: Иран заявил, что больше не будет придерживаться ни одного из положений ядерного соглашения 2015 года.

Напомним:

  • 31 декабря произошла попытка нападения на посольство США в Ираке.
  • 3 января во время воздушного обстрела автомобиля в аэропорту Багдада по приказу Дональда Трампа был убит командующий иранских сил "Кудс" Кассем Сулеймани и командующий иракских шиитов Абу Махди аль-Мухандис. 
  • Трамп пригрозил нанести удары по 52 иранским мишеням, если Тегеран осуществит атаки против американцев или американских объектов. Тегеран отреагировал на угрозы Трампа, назвав его "террористом в костюме". 

Украинская правда

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Темы: ЕвропаЕСИракИран
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