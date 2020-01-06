Лидеры Европы призывают избегать эскалации конфликта в Ираке

Лидеры Франции, Германии и Великобритании: Эммануэль Макрон, Ангела Меркель и Борис Джонсон призвали стороны избегать нагнетания напряженности вокруг конфликта в Ираке.

Источник: "Интерфакс" со ссылкой на совместное заявление лидеров Европы

Дословно: "Мы осуждаем недавние нападения на коалиционные войска в Ираке и сильно обеспокоены негативной ролью, которую Иран сыграл в регионе, в частности, с помощью корпуса Стражей Исламской революции и отряда "Аль-Кудс" под командованием генерала Сулеймани."

Детали: Как говорится в заявлении, "вспышка насилия в Ираке должна быть остановлена". Также представители стран призвали стороны конфликта "проявить максимальную сдержанность и чувство ответственности".

Кроме этого, в совместном заявлении вспомнили о выходе Ирана из ядерного соглашения и призвали его "воздержаться от действий подобного характера".

Также лидеры трех европейских стран подчеркнули важность борьбы с ИГИЛ и напомнили органам государственной власти Ирака об их роли в борьбе с террористами.

Что предшествовало: Иран заявил, что больше не будет придерживаться ни одного из положений ядерного соглашения 2015 года.

Напомним: