Спасатели предупреждают, что Сочельник лучше провести без "пиротехники"

Государственная служба по чрезвычайным ситуациям советует украинцам отказаться от использования петард, салютов и фейерверков в Рождественские праздники во избежание трагических случаев.

Источник: сообщение ГСЧС

Дословно: "С целью предупреждения возникновения трагических случаев во время Рождественских праздников, спасатели ГСЧС Украины советуют отказаться от использования петард, салютов и фейерверков.

Кроме того, во многих населенных пунктах введен запрет на использование пиротехнических изделий до завершения боевых действий на востоке страны".

Детали: Спасатели напоминают, что в период новогодних и рождественских праздников традиционно значительно увеличивается количество чрезвычайных происшествий – в большинстве случаев из-за несоблюдения правил пожарной безопасности.

Так, 1 января в реанимационное отделение областной больницы с ожогами лица и переломами черепа и кости правого глаза госпитализирован 40-летний житель с. Николаевка Емильчинского района Житомирской области. Он зажег салют, а тот резко взорвался.

Рекомендации ГСЧС для тех, кто не представляет Сочельник и рождественские выходные без пиротехнических изделий: