Помпео обсудил с Зеленским свой визит в Украину

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Понедельник, 6 января 2020, 23:31

Госсекретарь США Майкл Помпео обсудил с президентом Владимиром Зеленским перенос своей поездки в Украину.

Источник: сообщение Государственного департамента США

Дословно: "Помпео обсудил сегодня с президентом Украины Владимиром Зеленским перенос своей поездки в Украину. Они также обсудили ситуацию на Ближнем Востоке, и госсекретарь приветствовал осуждение Украиной нападения на посольство США в Багдаде".

Детали: В сообщении также указывается, что Помпео подтвердил сильную поддержку США суверенитета и территориальной целостности Украины.

На сайте президента Зеленского пока нет сообщения об этом звонке.

Предыстория:

  • 1 января госсекретарь США Майк Помпео отложил свою поездку в Украину после атаки на американское посольство в Ираке.
  • Ранее Госдеп США сообщал, что Майк Помпео приедет в Киев 3 января 2020 года. Он планировал встретиться с президентом, министром иностранных дел и министром обороны Украины.

Украинская правда


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