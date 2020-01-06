Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

Помпео обсудил с Зеленским свой визит в Украину

Понедельник, 6 января 2020, 22:31
Помпео обсудил с Зеленским свой визит в Украину

Госсекретарь США Майкл Помпео обсудил с президентом Владимиром Зеленским перенос своей поездки в Украину.

Источник: сообщение Государственного департамента США

Дословно: "Помпео обсудил сегодня с президентом Украины Владимиром Зеленским перенос своей поездки в Украину. Они также обсудили ситуацию на Ближнем Востоке, и госсекретарь приветствовал осуждение Украиной нападения на посольство США в Багдаде".

Детали: В сообщении также указывается, что Помпео подтвердил сильную поддержку США суверенитета и территориальной целостности Украины.

На сайте президента Зеленского пока нет сообщения об этом звонке.

Предыстория:

  • 1 января госсекретарь США Майк Помпео отложил свою поездку в Украину после атаки на американское посольство в Ираке.
  • Ранее Госдеп США сообщал, что Майк Помпео приедет в Киев 3 января 2020 года. Он планировал встретиться с президентом, министром иностранных дел и министром обороны Украины.

Украинская правда
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

фото, видео, дополненоВо Львове произошел взрыв в частном доме, есть погибшие и раненые

ГБР разоблачило чиновника КГВА на содействии депутатам в уклонении от военной службы

И.о. министра: Случай с Печием не должен бросать тень на других журналистов

10 "волонтеров" получили разрешение на выезд за границу и не вернулись – Херсонская ОГА

фотоВ Киеве демонтировали еще один памятник большевикам

Польские фермеры прекратят блокаду "Шегини-Медика" - вице-министр Польши

Все новости...
Последние новости
00:21
Тайвань передал $1 млн для украинских беженцев в Польше
23:42
фото, видео, дополненоВо Львове произошел взрыв в частном доме, есть погибшие и раненые
23:22
Умеров о закупках в Минобороны: Выдавливаем людей со старыми практиками
22:30
ГБР разоблачило чиновника КГВА на содействии депутатам в уклонении от военной службы
22:02
фотоОбстрел Херсона: 7 пострадавших, среди них – ребенок
21:24
И.о. министра: Случай с Печием не должен бросать тень на других журналистов
21:05
Дуда наложил первое вето на планы новой правящей коалиции
20:43
Bild: Европейская разведка допускает нападение РФ на Европу следующей зимой
20:26
Аноним сообщил о закладке пяти бомб в аэропорту Праги
20:10
Зеленский: Возможность сбивать истребители РФ – один из ключей к завершению войны
Все новости...
Реклама: