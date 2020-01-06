Помпео обсудил с Зеленским свой визит в Украину
Понедельник, 6 января 2020, 22:31
Госсекретарь США Майкл Помпео обсудил с президентом Владимиром Зеленским перенос своей поездки в Украину.
Источник: сообщение Государственного департамента США
Дословно: "Помпео обсудил сегодня с президентом Украины Владимиром Зеленским перенос своей поездки в Украину. Они также обсудили ситуацию на Ближнем Востоке, и госсекретарь приветствовал осуждение Украиной нападения на посольство США в Багдаде".
Детали: В сообщении также указывается, что Помпео подтвердил сильную поддержку США суверенитета и территориальной целостности Украины.
На сайте президента Зеленского пока нет сообщения об этом звонке.
Предыстория:
Украинская правда