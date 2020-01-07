У Трампа начали подготовку санкций против Ирака - WP

В администрации США начали работу над пакетом санкций против Ирака.

Источник: Washington Post со ссылкой на три информированных источника в администрации Трампа

Детали: По данным СМИ, работа началась после того, как президент США Дональд Трамп пригрозил Ираку экономическими санкциями в случае, если страна продолжит настаивать на высылке американских войск.

Дословно: "Ведущую роль в случае введения санкций возьмут на себя министерство финансов и Белый дом", - заявили информированные источники в Белом доме.

По словам собеседников WP, переговоры о введении санкций были предварительными и окончательное решение о том, вводить ли их, еще не принято.

Как отметил один из чиновников администрации Трампа, план заключался в том, чтобы немного "подождать" с введением санкций, чтобы выяснить, какие действия последуют за решением Ирака о выводе американских войск из страны.

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Напомним,