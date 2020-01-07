У Трампа начали подготовку санкций против Ирака - WP

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Вторник, 7 января 2020, 09:52

В администрации США начали работу над пакетом санкций против Ирака.  

Источник: Washington Post со ссылкой на три информированных источника в администрации Трампа 

Детали:  По данным СМИ, работа началась после того, как президент США Дональд Трамп пригрозил Ираку экономическими санкциями в случае, если страна продолжит настаивать на высылке американских войск. 

Дословно: "Ведущую роль в случае введения санкций возьмут на себя министерство финансов и Белый дом", - заявили информированные источники в Белом доме. 

По словам собеседников WP, переговоры о введении санкций были предварительными и окончательное решение о том, вводить ли их, еще не принято. Как отметил один из чиновников администрации Трампа, план заключался в том, чтобы немного "подождать" с введением санкций, чтобы выяснить, какие действия последуют за решением Ирака о выводе американских войск из страны.

Украинская правда
Темы: США Ирак санкции


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