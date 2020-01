СМИ сообщают, что США начали выводить войска из Ирака. В Пентагоне все отрицают

Американские СМИ сообщают о начале процесса вывода войск США из Ирака. В Министерстве обороны США такую ​​информацию отрицают.

Источник: письмо американских военных в иракских военных, которым располагает The Washington Post. Reuters

Детали: В письме говорится, что американские военные начинают "постепенное движение". Однако пока нет информации или американские войска покидают Ирак полностью или частично.

По словам корреспондента WP Лиз Слай, сотни военных под командованием США покидают "зеленую зону" Багдада, где расположены правительственные учреждения и иностранные объекты, и перемещаются на военные базы в Таджикистане и Кувейте.

Между тем министр обороны США Марк Экспер заявил, что опубликованный журналистами письмо не является точным. Его заявление обнародовала национальная корреспондент по делам ветеранов Минобороны США Тара коп.

"Не было никакого решения покинуть Ирак", - сказал Эспер, когда его спросили о письме.

BREAKING: @EsperDoD says memo on withdrawal is not accurate “there’s been no decision whatsoever to leave Iraq.” pic.twitter.com/52DDhSIIQ2