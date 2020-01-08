Украина отправит в Иран специалистов для участия в расследовании катастрофы самолета МАУ
Правительство Украины готовит группу специалистов для помощи в поисковой операции и для расследования причин катастрофы украинского самолета в Иране.
Источник: twitter премьер-министра Украины Алексея Гончарука
Прямая речь: "Мы готовим к командировке группу для помощи в поисковой операции и для расследования причин катастрофы".
Он добавил, что уточнение информации о 167 пассажирах и 9 членах экипажа, находившихся на борту, продолжается.
Что предшествовало: Самолет регулярного рейса PS 752 Тегеран - Киев авиакомпании "Международные авиалинии Украины" ("МАУ") разбился в Иране 8 января.
По данным государственного телевидения Ирана, все, кто был на борту самолета, погибли.
По имеющимся данным, в самолете Boeing 737 авиакомпании "Международные авиалинии Украины" было 168 пассажиров и 9 членов экипажа.
Иранское управления гражданской авиации заявило, что 147 пассажиров на борту самолета Boeing 737-800 авиакомпании МАУ, упавший близ Тегерана, были иранцами, а 32 пассажира - иностранцами.