Украина отправит в Иран специалистов для участия в расследовании катастрофы самолета МАУ

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Среда, 8 января 2020, 09:44

Правительство Украины готовит группу специалистов для помощи в поисковой операции и для расследования причин катастрофы украинского самолета в Иране.

Источник: twitter премьер-министра Украины Алексея Гончарука

Прямая речь: "Мы готовим к командировке группу для помощи в поисковой операции и для расследования причин катастрофы".

Он добавил, что уточнение информации о 167 пассажирах и 9 членах экипажа, находившихся на борту, продолжается.

Что предшествовало: Самолет регулярного рейса PS 752 Тегеран - Киев авиакомпании "Международные авиалинии Украины" ("МАУ") разбился в Иране 8 января.

По данным государственного телевидения Ирана, все, кто был на борту самолета, погибли.

По имеющимся данным, в самолете Boeing 737 авиакомпании "Международные авиалинии Украины" было 168 пассажиров и 9 членов экипажа.

Иранское управления гражданской авиации заявило, что 147 пассажиров на борту самолета Boeing 737-800 авиакомпании МАУ, упавший близ Тегерана, были иранцами, а 32 пассажира - иностранцами.

Темы: катастрофы Иран Кабинет министров


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