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Разбившийся в Иране самолет прошел техобслуживание 6 января - МАУ

Среда, 8 января 2020, 08:55

Самолет авиакомпании МАУ, разбившийся в среду в Иране, прошел последнее плановое техническое обслуживание 6 января этого года.

Источник: заявление авиакомпании МАУ

Дословно: "Рейс выполнялся на самолете Boeing 737-800 NG, регистрационный номер UR-PSR. Самолет 2016 года производства, был получен авиакомпанией напрямую с завода концерна. Последнее плановое техническое обслуживание самолет прошел 6 января 2020 года".

"Начиная с сегодняшнего дня, авиакомпания МАУ приняла решение о приостановлении выполнения собственных рейсов в Тегеран на неопределенный срок".

Детали: В МАУ отметили, что самолет рейса PS752 по маршруту Тегеран - Киев исчез с радаров через несколько минут после вылета из международного аэропорта Тегерана. Воздушное судно вылетело из аэропорта Тегерана в 06:10 по местному иранским время.

Отмечается, что списки пассажиров будут размещены на веб-сайте авиакомпании после окончательного подтверждения их пребывания на борту.

Для получения информации о лицах, находившихся на борту рейса № 752, просят обращаться в авиакомпанию по телефонам 0800601527 (для звонков из Украины) и +380 44 581 50 19 (для звонков из-за границы).

Что предшествовало: Самолет регулярного рейса PS 752 Тегеран - Киев авиакомпании "Международные авиалинии Украины" ("МАУ") разбился в Иране 8 января.

По данным государственного телевидения Ирана, все, кто был на борту самолета, погибли.

По имеющимся данным, в самолете Boeing 737 авиакомпании "Международные авиалинии Украины" было 168 пассажиров и 9 членов экипажа.

Иранское управления гражданской авиации заявило, что 147 пассажиров на борту самолета Boeing 737-800 авиакомпании МАУ, упавший близ Тегерана, были иранцами, а 32 пассажира - иностранцами.

Темы: Иранавиакатастрофа МАУ в Иране
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