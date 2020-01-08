МАУ: Самолет был исправен, ошибку экипажа не предполагаем

В авиакомпании МАУ заявляют, что самолет Boeing 737-800, разбившийся в Иране, был исправен, и не предполагают ошибку экипажа.

Источник: брифинг представителей МАУ

Прямая речь президента МАУ Евгения Дыхне: "Это был один из лучших наших самолетов с прекрасным, надежным экипажем".

"Воздушное судно было исправно... Мы гарантируем летную исправность всех наших самолётов и высокую квалификацию наших экипажей".

Прямая речь вице-президента МАУ по летной работе Игоря Сосновского: "Имея сегодня данные, что самолет набрал 2400 метров высоту, ошибка экипажа минимальна, мы ее просто не предполагаем. Учитывая их опыт, очень сложно сказать, что там могло быть что-то с экипажем".

Детали: По словам Сосновского, из членов экипажа на борту находились два пилота, инструктор и 6 бортпроводников.

Командир Владимир Японенко имел 11 600 часов налета, почти весь на самолете Boeing 737, инструктор Алексей Наумкин – 12 тысяч часов налета, второй пилот Сергей Хоменко – 7600 часов налета.

По словам Сосновского, экипаж отдыхал в гостинице Тегерана перед вылетом.

"Зная, что Тегеран не является простым аэропортом, наши все подготовки всего летного состава на 737 последние несколько лет проводятся исключительно в аэропорту Тегерана", - сказал он.

Прямая речь технического директора МАУ Александра Шафиева: "Самолет 2016 года выпуска, получен непосредственно с завода Боинга, до этого не эксплуатировался нигде. Замечаний по матчасти на было, проверку проходил последнюю 6 января. Замечаний никаких не было. Самолет был исправен. От экипажа ни по прилету в Тегеран, ни перед вылетом никаких замечаний не было".

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