МАУ: Самолет был исправен, ошибку экипажа не предполагаем

9431 просмотр
Среда, 8 января 2020, 10:55

В авиакомпании МАУ заявляют, что самолет Boeing 737-800, разбившийся в Иране, был исправен, и не предполагают ошибку экипажа.

Источник: брифинг представителей МАУ

Прямая речь президента МАУ Евгения Дыхне: "Это был один из лучших наших самолетов с прекрасным, надежным экипажем".

"Воздушное судно было исправно... Мы гарантируем летную исправность всех наших самолётов и высокую квалификацию наших экипажей".

Прямая речь вице-президента МАУ по летной работе Игоря Сосновского: "Имея сегодня данные, что самолет набрал 2400 метров высоту, ошибка экипажа минимальна, мы ее просто не предполагаем. Учитывая их опыт, очень сложно сказать, что там могло быть что-то с экипажем".

Детали: По словам Сосновского, из членов экипажа на борту находились два пилота, инструктор и 6 бортпроводников.

Командир Владимир Японенко имел 11 600 часов налета, почти весь на самолете Boeing 737, инструктор Алексей Наумкин – 12 тысяч часов налета, второй пилот Сергей Хоменко – 7600 часов налета.

По словам Сосновского, экипаж отдыхал в гостинице Тегерана перед вылетом.

"Зная, что Тегеран не является простым аэропортом, наши все подготовки всего летного состава на 737 последние несколько лет проводятся исключительно в аэропорту Тегерана", - сказал он.

Прямая речь технического директора МАУ Александра Шафиева: "Самолет 2016 года выпуска, получен непосредственно с завода Боинга, до этого не эксплуатировался нигде. Замечаний по матчасти на было, проверку проходил последнюю 6 января. Замечаний никаких не было. Самолет был исправен. От экипажа ни по прилету в Тегеран, ни перед вылетом никаких замечаний не было".

Что предшествовало:

  • Самолет регулярного рейса PS 752 Тегеран - Киев авиакомпании "Международные авиалинии Украины" ("МАУ") разбился в Иране 8 января.
  • Все, кто был на борту самолета, погибли.
  • По имеющимся данным, в самолете Boeing 737 авиакомпании "Международные авиалинии Украины" было 168 пассажиров и 9 членов экипажа.
  • Среди погибших пассажиров украинского самолета, разбившегося в Иране, были граждане Ирана, Канады, Украины, Швеции, Афганистана, Германии, Великобритании.
  • На борту самолета, потерпевшего катастрофу в Иране, были 11 граждан Украины 2 пассажиров и 9 членов экипажа.

Украинская правда
Темы: авиа Иран


powered by lun.ua
Материалы по теме
Зеленский о катастрофе самолета МАУ: Нужно отработать все версии 8 января 2020, 10:48
Президент Еврокомиссии выразила соболезнования в связи с катастрофой самолета МАУ 8 января 2020, 10:38
Авиакатастрофа в Иране: найдены черные ящики самолета МАУ 8 января 2020, 10:00
Все новости
Главные новости
Зеленский о катастрофе самолета МАУ: Нужно отработать все версии
В катастрофе самолета МАУ в Иране погибли граждане 7 стран – МИД
СНБО: На борту разбившегося в Иране самолета, было 11 украинцев
Из-за катастрофы в Иране Зеленский прервал поездку в Оман
Все новости
здоровье

Оксолиновая мазь для профилактики гриппа: почему это не работает

Любовь

Как понять, что это любовь. (Анти)советы

психология

9 плохих привычек, которые мешают вам быть успешными

Поиск по сайту
Архив
Весь архів