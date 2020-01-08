Авиакатастрофа МАУ: Иранские СМИ опубликовали имена погибших украинцев

Иранское агентство новостей ISNA опубликовало список пассажиров самолета МАУ, потерпевшего крушение под Тегераном.

Источник: ISNA

Детали: В частности, есть информаціия об украинцах:

Члены экипажа

Сергей Хоменко

Екатерина Статник

Марина Микитюк

Валерия Овчарук

Владимир Гапоненко

Юлия Сологуб

Алексей Наумкин

Игорь Матков

Денис Лихно

Пассажиры

Елена Малахова

Ольга Кобюк

Что предшествовало: