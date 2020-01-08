Авиакатастрофа МАУ: Иранские СМИ опубликовали имена погибших украинцев

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Среда, 8 января 2020, 11:59

Иранское агентство новостей ISNA опубликовало список пассажиров самолета МАУ, потерпевшего крушение под Тегераном.

Источник: ISNA

Детали: В частности, есть информаціия об украинцах:

Члены экипажа

Сергей Хоменко

Екатерина Статник

Марина Микитюк

Валерия Овчарук

Владимир Гапоненко

Юлия Сологуб

Алексей Наумкин

Игорь Матков

Денис Лихно

Пассажиры

Елена Малахова

Ольга Кобюк

 
 

Что предшествовало:

  • Самолет регулярного рейса PS 752 Тегеран - Киев авиакомпании "Международные авиалинии Украины" ("МАУ") разбился в Иране 8 января.
  • Все, кто был на борту самолета, погибли.
  • По имеющимся данным, в самолете Boeing 737 авиакомпании "Международные авиалинии Украины" было 168 пассажиров и 9 членов экипажа.
  • Среди погибших пассажиров украинского самолета, разбившегося в Иране, были граждане Ирана, Канады, Украины, Швеции, Афганистана, Германии, Великобритании.
  • На борту самолета, потерпевшего катастрофу в Иране, были 11 граждан Украины 2 пассажиров и 9 членов экипажа.
  • Президент Владимир Зеленский заявил, что Украина должна проверить все возможные версии катастрофы.

Темы: Иран авиа


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