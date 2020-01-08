Авиакатастрофа МАУ: Иранские СМИ опубликовали имена погибших украинцев
Среда, 8 января 2020, 10:59
Иранское агентство новостей ISNA опубликовало список пассажиров самолета МАУ, потерпевшего крушение под Тегераном.
Источник: ISNA
Детали: В частности, есть информаціия об украинцах:
Члены экипажа
Сергей Хоменко
Екатерина Статник
Марина Микитюк
Валерия Овчарук
Владимир Гапоненко
Юлия Сологуб
Алексей Наумкин
Игорь Матков
Денис Лихно
Пассажиры
Елена Малахова
Ольга Кобюк
Что предшествовало:
- Самолет регулярного рейса PS 752 Тегеран - Киев авиакомпании "Международные авиалинии Украины" ("МАУ") разбился в Иране 8 января.
- Все, кто был на борту самолета, погибли.
- По имеющимся данным, в самолете Boeing 737 авиакомпании "Международные авиалинии Украины" было 167 пассажиров и 9 членов экипажа.
- Среди погибших пассажиров украинского самолета, разбившегося в Иране, были граждане Ирана, Канады, Украины, Швеции, Афганистана, Германии, Великобритании.
- На борту самолета, потерпевшего катастрофу в Иране, были 11 граждан Украины 2 пассажиров и 9 членов экипажа.
- Президент Владимир Зеленский заявил, что Украина должна проверить все возможные версии катастрофы.