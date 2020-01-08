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Иран: Самолет МАУ не подавал сигнал бедствия и не выходил на связь с диспетчером

Среда, 8 января 2020, 16:20
Иран: Самолет МАУ не подавал сигнал бедствия и не выходил на связь с диспетчером

Пилот самолета МАУ разбившегося 8 января у Тегеранa, c начала полета не выходил на связь с диспетчером, и не подавал сигнала тревоги.

Об этом заявил глава иранской организации гражданской авиации Али Абедзадех в комментарии иранским СМИ, сообщает "Европейская правда".

Иранский чиновник отметил, что самолет вылетел с часовой задержкой.

"Я не знаю, какова причина задержки (вылета. - Ред.); причина аварии непонятна и не может быть объявлена ​​до момента анализа информации из черного ящика самолета", - цитирует его государственное агентство IRNA.

Он при этом сообщил, что самолет "не подавал сигнала бедствия".

"У нас нет информации о каких-либо неисправностях, и пилот не контактировал с диспетчерской башней", - отметил Абедзадех, которого цитирует близкое к правительству агентство Mehr.

На вопрос, может ли катастрофа это быть следствием террористического акта, чиновник отвечать отказался: "Комментариев о террористической атаке нельзя делать, пока не будет проведено исследование черного ящика".

Чиновник добавил, что еще не определено, какой стране будет передан черный ящик самолета, однако Иран не будет передавать его производителю лайнера - американской компании Boeing.

Украинский самолет Boeing-737 авиакомпании МАУ, следовавший рейсом PS 752 Тегеран - Киев, разбился вскоре после взлета 8 января.

Как сообщил спикер аэропорта Имама Хомейни, на борту находились 167 пассажиров и 9 членов экипажа. Погибли 11 граждан Украины - 2 пассажиров и 9 членов экипажа.

Пока не ясно, связан ли инцидент с противостоянием Ирана и США.

Смотрите также видео падения самолета МАУ в Иране.

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Темы: авиакатастрофа МАУ в ИранеИран
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