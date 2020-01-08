МАУ обнародовала имена членов экипажа "Боинга", разбившегося в Иране
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Среда, 8 января 2020, 13:53
Компания "Международные авиалинии Украины" обнародовала список членов экипажа рейса PS752, который следовал из Тегерана в Киев и разбился в Иране.
Источник: сайт МАУ
Пилоты:
Наумкин Алексей Евгеньевич;
Гапоненко Владимир Иванович;
Хоменко Сергей Анатольевич.
Бортпроводники:
Статник Екатерина Олеговна;
Матьков Игорь Валерьевич;
Микитюк Мария Михайловна;
Лихно Денис Михайлович;
Овчарук Валерия Евгеньевна;
Сологуб Юлия Николаевна.
Этому предшествовало: Иранское агентство новостей ISNA опубликовало список погибших в авиакастрофе украинцев. Кроме членов экипажа, это еще пассажиры Елена Малахова и Ольга Кобюк.
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Предыстория:
- Самолет регулярного рейса PS 752 Тегеран - Киев авиакомпании "Международные авиалинии Украины" ("МАУ") разбился в Иране 8 января. В самолете Boeing 737 авиакомпании МАУ было 167 пассажиров и 9 членов экипажа. Все они погибли. 2 пассажира не сели на рейс.
- Среди пассажиров были граждане 7 стран: Ирана, Канады, Украины, Швеции, Афганистана, Германии, Великобритании. На борту самолета были 11 граждан Украины 2 пассажиров и 9 членов экипажа.
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