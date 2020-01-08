МАУ обнародовала имена членов экипажа "Боинга", разбившегося в Иране

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Среда, 8 января 2020, 13:53

Компания "Международные авиалинии Украины" обнародовала список членов экипажа рейса PS752, который следовал из Тегерана в Киев и разбился в Иране.

Источник: сайт МАУ

Пилоты:

Наумкин Алексей Евгеньевич;

Гапоненко Владимир Иванович;

Хоменко Сергей Анатольевич.

Бортпроводники:

Статник Екатерина Олеговна;

Матьков Игорь Валерьевич;

Микитюк Мария Михайловна;

Лихно Денис Михайлович;

Овчарук Валерия Евгеньевна;

Сологуб Юлия Николаевна.

Этому предшествовало: Иранское агентство новостей ISNA опубликовало список погибших в авиакастрофе украинцев. Кроме членов экипажа, это еще пассажиры Елена Малахова и Ольга Кобюк.

Знать больше: Авиакатастрофа самолета МАУ в Иране. Все, что известно

Предыстория:

  • Самолет регулярного рейса PS 752 Тегеран - Киев авиакомпании "Международные авиалинии Украины" ("МАУ") разбился в Иране 8 января. В самолете Boeing 737 авиакомпании МАУ было 167 пассажиров и 9 членов экипажа. Все они погибли. 2 пассажира не сели на рейс.
  • Среди пассажиров были граждане 7 стран: Ирана, Канады, Украины, Швеции, Афганистана, Германии, Великобритании. На борту самолета были 11 граждан Украины 2 пассажиров и 9 членов экипажа.

Темы: авиа катастрофы Иран


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