МАУ обнародовала имена членов экипажа "Боинга", разбившегося в Иране

Компания "Международные авиалинии Украины" обнародовала список членов экипажа рейса PS752, который следовал из Тегерана в Киев и разбился в Иране.

Источник: сайт МАУ

Пилоты:

Наумкин Алексей Евгеньевич;

Гапоненко Владимир Иванович;

Хоменко Сергей Анатольевич.

Бортпроводники:

Статник Екатерина Олеговна;

Матьков Игорь Валерьевич;

Микитюк Мария Михайловна;

Лихно Денис Михайлович;

Овчарук Валерия Евгеньевна;

Сологуб Юлия Николаевна.

Этому предшествовало: Иранское агентство новостей ISNA опубликовало список погибших в авиакастрофе украинцев. Кроме членов экипажа, это еще пассажиры Елена Малахова и Ольга Кобюк.

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