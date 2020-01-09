Ситуация на Донбассе: пять обстрелов, трое раненых
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Четверг, 9 января 2020, 07:21
8 января российские наемники 5 раз нарушили режим прекращения огня. В результате чего ранения получили трое украинских военных.
Источник: отчет ООС
Дословно: "Противник обстрелял позиции наших подразделений из запрещенных Минскими договоренностям 122-мм артиллерийских систем, минометов калибра 120 мм, а также гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и другого стрелкового оружия."
Детали: Огонь велся вблизи Лебединского, Хутора Вольного, Новоалександровки и Новолуганского.
Напомним:
- Накануне штаб ООС сообщал о двух раненых.
Украинская правда
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