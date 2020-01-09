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Ситуация на Донбассе: пять обстрелов, трое раненых

Четверг, 9 января 2020, 06:21
Ситуация на Донбассе: пять обстрелов, трое раненых

8 января российские наемники 5 раз нарушили режим прекращения огня. В результате чего ранения получили трое украинских военных.

Источник: отчет ООС

Дословно: "Противник обстрелял позиции наших подразделений из запрещенных Минскими договоренностям 122-мм артиллерийских систем, минометов калибра 120 мм, а также гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и другого стрелкового оружия."

Детали: Огонь велся вблизи Лебединского, Хутора Вольного, Новоалександровки и Новолуганского.

Напомним:

  • Накануне штаб ООС сообщал о двух раненых.

Украинская правда
Темы: ДонбассОбъединенные силы на Донбассевойна
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