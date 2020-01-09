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В Иране перевернулся автобус, десятки погибших и пострадавших – СМИ

Четверг, 9 января 2020, 10:58
В Иране перевернулся автобус, десятки погибших и пострадавших – СМИ

В результате аварии с пассажирским автобусом в Иране погибли не менее 20 человек, еще 24 пострадали.

Источник: Al Jazеera  со ссылкой на местные СМИ, "Укринформ"

Дословно: "По меньшей мере 20 человек погибли и 24 получили травмы в результате аварии с автобусом в Иране".

Детали: Пассажирский автобус следовал из Тегерана в город Гонбад, что в 500 км от столицы Ирана, когда произошел смертельный инцидент.

По предварительной информации, авария произошла из-за неисправности тормозов автобуса.

Напомним, 8 января в Иране разбился самолет рейса Тегеран – Киев авиакомпании "Международные авиалинии Украины", в котором было 167 пассажиров и 9 членов экипажа, все 176 человек погибли.

Темы: ИранДТП
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