В Иране перевернулся автобус, десятки погибших и пострадавших – СМИ

В результате аварии с пассажирским автобусом в Иране погибли не менее 20 человек, еще 24 пострадали.

Источник: Al Jazеera со ссылкой на местные СМИ, "Укринформ"

Дословно: "По меньшей мере 20 человек погибли и 24 получили травмы в результате аварии с автобусом в Иране".

Детали: Пассажирский автобус следовал из Тегерана в город Гонбад, что в 500 км от столицы Ирана, когда произошел смертельный инцидент.

По предварительной информации, авария произошла из-за неисправности тормозов автобуса.

رییس پلیس راه استان مازندران : نقص فنی در ترمز، علت سقوط اتوبوس به دره در محور سوادکوه بود. pic.twitter.com/Ry1dMAhA7E — ILNA/خبرگزاری ایلنا (@ilnanews) January 9, 2020

Напомним, 8 января в Иране разбился самолет рейса Тегеран – Киев авиакомпании "Международные авиалинии Украины", в котором было 167 пассажиров и 9 членов экипажа, все 176 человек погибли.