САМОЛЕТ "МАУ" РАЗБИЛСЯ В ИРАНЕ

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Среда, 8 января 2020, 06:06

Самолет Boeing 737, перевозивший 180 пассажиров разбился вскоре после взлета из  Тегерана, столицы Ирана.

Источник: CNN

Темы: Ирак


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