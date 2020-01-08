САМОЛЕТ "МАУ" РАЗБИЛСЯ В ИРАНЕ
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Среда, 8 января 2020, 06:06
Самолет Boeing 737, перевозивший 180 пассажиров разбился вскоре после взлета из Тегерана, столицы Ирана.
Источник: CNN
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Темы: Ирак
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