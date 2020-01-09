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Трамп не верит, что самолет МАУ упал сам

Четверг, 9 января 2020, 19:32
Трамп не верит, что самолет МАУ упал сам

Президент США Дональд Трамп заявил, что не верит в версию технической неисправности самолета МАУ, который разбился в Иране.

Источник: выступление американского лидера в Белом доме, который транслировал "Голос Америки"

Прямая речь: "У меня есть подозрение ... Кто-то говорит, это была неисправность оборудования, но я лично считаю, что об этом даже речи быть не может".

Детали: Он предположил, что самолет могли сбить ошибочно, поскольку он летел в "достаточно опасном районе". "Кто-то мог допустить ошибку", - сказал президент.

В то же время он посоветовал дождаться результатов экспертизы "черных ящиков" и выразил надежду, что Иран отдаст их компании "Боинг" или хотя бы Франции или другой стране. "У меня есть ощущение, что случилось что-то очень ужасное", - добавил он.

Что было раньше: в четверг несколько западных СМИ обнародовали версию спецслужб США о падении самолета МАУ в Иране. Они подозревают, что авиалайнер был ошибочно сбит иранской ракетой российского производства.

Предыстория:

  • Самолет регулярного рейса PS 752 Тегеран - Киев авиакомпании "Международные авиалинии Украины" (МАУ) разбился в Иране утром 8 января. В самолете было 167 пассажиров и 9 членов экипажа, все 176 человек погибли.
  • Среди погибших были граждане 7 стран: из Ирана 82; из Канады 63; из Швеции 10; из Афганистана 4; с ФРГ 3, из Великобритании 3, из Украины 11 граждан (2 пассажира и 9 членов экипажа).

"Украинская правда" в Threads

Темы: ТрампСШАавиакатастрофа МАУ в ИранеИран
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