Трамп не верит, что самолет МАУ упал сам

Президент США Дональд Трамп заявил, что не верит в версию технической неисправности самолета МАУ, который разбился в Иране.

Источник: выступление американского лидера в Белом доме, который транслировал "Голос Америки"

Прямая речь: "У меня есть подозрение ... Кто-то говорит, это была неисправность оборудования, но я лично считаю, что об этом даже речи быть не может".

Детали: Он предположил, что самолет могли сбить ошибочно, поскольку он летел в "достаточно опасном районе". "Кто-то мог допустить ошибку", - сказал президент.

В то же время он посоветовал дождаться результатов экспертизы "черных ящиков" и выразил надежду, что Иран отдаст их компании "Боинг" или хотя бы Франции или другой стране. "У меня есть ощущение, что случилось что-то очень ужасное", - добавил он.

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Что было раньше: в четверг несколько западных СМИ обнародовали версию спецслужб США о падении самолета МАУ в Иране. Они подозревают, что авиалайнер был ошибочно сбит иранской ракетой российского производства.

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