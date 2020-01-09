Канада обнародовала новые данные разведки: самолет МАУ сбила иранская ракета
Премьер-министр Канады Джастин Трюдо обнародовал данные разведки, которые свидетельствуют о том, что украинский "Боинг" сбила иранская ракета.
Источник: заявление Трюдо на брифинге
Прямая речь: "У нас есть разведданные из разных источников, включая наших союзников и наших собственных разведчиков. Улики доказывают, что самолет был сбит иранской ракетой класса "земля-воздух". И это вполне могло быть случайностью".
Детали: По его словам, таким образом разведка сделала "важный прорыв" в выяснении причин авиакатастрофы.
Премьер отметил, что полученная информация подтверждает необходимость тщательного расследования этого дела. И Канада вместе со своими партнерами делает все возможное, чтобы такое расследование состоялось.
PM Trudeau on crash of Ukrainian plane in Tehran: "We have intelligence from multiple sources, including our allies and our own intelligence; the evidence indicates that the plane was shot down by an Iranian surface-to-air missile. This may well have been unintentional." #cdnpoli pic.twitter.com/6BSIj721nf— CPAC (@CPAC_TV) January 9, 2020
Что было раньше: в четверг несколько западных СМИ обнародовали версию спецслужб США о падении самолета МАУ в Иране. Они подозревают, что авиалайнер был ошибочно сбит иранской ракетой российского производства.
Предыстория:
- Самолет регулярного рейса PS 752 Тегеран - Киев авиакомпании "Международные авиалинии Украины" (МАУ) разбился в Иране утром 8 января. В самолете было 167 пассажиров и 9 членов экипажа, все 176 человек погибли.
- Среди погибших были граждане 7 стран: из Ирана 82; из Канады 63; из Швеции 10; из Афганистана 4; с ФРГ 3, из Великобритании 3, из Украины 11 граждан (2 пассажира и 9 членов экипажа).