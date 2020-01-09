Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

Канада обнародовала новые данные разведки: самолет МАУ сбила иранская ракета

Четверг, 9 января 2020, 21:13
Канада обнародовала новые данные разведки: самолет МАУ сбила иранская ракета

Премьер-министр Канады Джастин Трюдо обнародовал данные разведки, которые свидетельствуют о том, что украинский "Боинг" сбила иранская ракета.

Источник: заявление Трюдо на брифинге

Прямая речь: "У нас есть разведданные из разных источников, включая наших союзников и наших собственных разведчиков. Улики доказывают, что самолет был сбит иранской ракетой класса "земля-воздух". И это вполне могло быть случайностью".

Детали: По его словам, таким образом разведка сделала "важный прорыв" в выяснении причин авиакатастрофы.

Премьер отметил, что полученная информация подтверждает необходимость тщательного расследования этого дела. И Канада вместе со своими партнерами делает все возможное, чтобы такое расследование состоялось.

Что было раньше: в четверг несколько западных СМИ обнародовали версию спецслужб США о падении самолета МАУ в Иране. Они подозревают, что авиалайнер был ошибочно сбит иранской ракетой российского производства.

Предыстория:

  • Самолет регулярного рейса PS 752 Тегеран - Киев авиакомпании "Международные авиалинии Украины" (МАУ) разбился в Иране утром 8 января. В самолете было 167 пассажиров и 9 членов экипажа, все 176 человек погибли.
  • Среди погибших были граждане 7 стран: из Ирана 82; из Канады 63; из Швеции 10; из Афганистана 4; с ФРГ 3, из Великобритании 3, из Украины 11 граждан (2 пассажира и 9 членов экипажа).

"Украинская правда" в Threads

Темы: Канадаавиакатастрофа МАУ в ИранеИран
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

фото, видео, дополненоВо Львове произошел взрыв в частном доме, есть погибшие и раненые

ГБР разоблачило чиновника КГВА на содействии депутатам в уклонении от военной службы

И.о. министра: Случай с Печием не должен бросать тень на других журналистов

10 "волонтеров" получили разрешение на выезд за границу и не вернулись – Херсонская ОГА

фотоВ Киеве демонтировали еще один памятник большевикам

Польские фермеры прекратят блокаду "Шегини-Медика" - вице-министр Польши

Все новости...
Канада
В Канаде владелец магазина "чистых" наркотиков умер от передозировки
Кулеба поговорил с главой МИД Канады о мятеже в РФ и саммите НАТО
Зеленский поговорил с Трюдо о "вагнеровцах" и ЗАЭС
Последние новости
00:21
Тайвань передал $1 млн для украинских беженцев в Польше
23:42
фото, видео, дополненоВо Львове произошел взрыв в частном доме, есть погибшие и раненые
23:22
Умеров о закупках в Минобороны: Выдавливаем людей со старыми практиками
22:30
ГБР разоблачило чиновника КГВА на содействии депутатам в уклонении от военной службы
22:02
фотоОбстрел Херсона: 7 пострадавших, среди них – ребенок
21:24
И.о. министра: Случай с Печием не должен бросать тень на других журналистов
21:05
Дуда наложил первое вето на планы новой правящей коалиции
20:43
Bild: Европейская разведка допускает нападение РФ на Европу следующей зимой
20:26
Аноним сообщил о закладке пяти бомб в аэропорту Праги
20:10
Зеленский: Возможность сбивать истребители РФ – один из ключей к завершению войны
Все новости...
Реклама: