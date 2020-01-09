Канада обнародовала новые данные разведки: самолет МАУ сбила иранская ракета

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Четверг, 9 января 2020, 22:13

Премьер-министр Канады Джастин Трюдо обнародовал данные разведки, которые свидетельствуют о том, что украинский "Боинг" сбила иранская ракета.

Источник: заявление Трюдо на брифинге

Прямая речь: "У нас есть разведданные из разных источников, включая наших союзников и наших собственных разведчиков. Улики доказывают, что самолет был сбит иранской ракетой класса "земля-воздух". И это вполне могло быть случайностью".

Детали: По его словам, таким образом разведка сделала "важный прорыв" в выяснении причин авиакатастрофы.

Премьер отметил, что полученная информация подтверждает необходимость тщательного расследования этого дела. И Канада вместе со своими партнерами делает все возможное, чтобы такое расследование состоялось.

Дополняется...

Темы: Канада авиа катастрофы Иран


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