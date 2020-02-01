В Карпатах до метра снега, высокая опасность лавин

1-2 февраля на высокогорье Закарпатской области и в горах Ивано-Франковской области сохраняется значительная снеголавинная опасность (3 уровень).

Источник: страница в Facebook отдела гидропрогнозов Украинского гидрометцентра об опасности схода снежных лавин в Карпатах

Дословно: "Значительная снеголавинная опасность (3 уровень) сохраняется 1-2 февраля на высокогорье Закарпатской области и в горах Ивано-Франковской области. Возможен сход лавин при низких дополнительных нагрузках, отдельных природных средних и крупных лавин. Советуем воздержаться от походов на высокогорье".

Детали: Кроме того, по данным Укргидрометцентра, умеренная снеголавинная опасность (2 уровень) сохраняется 1-2 февраля в горах Черновицкой области и в среднегорье Львовской области.

По данным снеголавинных станций по состоянию на 08:00 1 февраля, на Сл Пожежевская температура воздуха составляет -0,1° С, ветер юго-западный 7-9 м/с, облачно. Высота снежного покрова составляет 5-60 см, снег вьюжный, умеренно закреплен.

На Сл Плай температура воздуха -0,2° С, ветер западный 8-10 м/с, облачно. Высота снежного покрова составляет 32-43 см, снег свежий, пылевидный, хорошо закреплен.

На снеголавинном посту Драгобрат температура воздуха 0,0° С, мокрый снег. Высота снежного покрова составляет 51 см.