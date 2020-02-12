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Порошенко о назначении Ермака: Шило на мыло и плохой знак

Среда, 12 февраля 2020, 07:33
Порошенко о назначении Ермака: Шило на мыло и плохой знак

Бывший президент Петр Порошенко считает, что смена главы Офиса президента с Андрея Богдана на Андрея Ермака усилит движение к капитуляции Украины перед Россией.

Источник: материал Порошенко для "Украинской правды"

Прямая речь: "Наблюдая, как украинское руководство постепенно прекращает политико-дипломатическое сопротивление агрессору, скатываясь к политике его умиротворения, они все меньше понимают, почему должны отстаивать украинский интерес активнее саму Украину. В этом смысле последние перестановки в Офисе президента не дают повода ни для радости, ни для злорадства.

С одной стороны, шило на мыло, с другой – плохой знак, потому что очевидно усиление партии капитуляции.

Уже скоро год, как к власти пришли ярые критики Минских договоренностей. Как оказалось, "голуби мира" прилетели с пустыми клювами, то есть без собственного мирного плана. Дальше больше: в Париже Владимир Зеленский добавил и свой автограф к тому комплекта документов, которые условно и называются Минском (может составить мне компанию в походах на допросы в ГБР, которое копает под Минск).

Альтернативы Минску так и не предложили. И знаете почему? Потому что ее нет и теперь, когда пространство для маневра в Украине значительно шире. А в ситуации пятилетней давности не было и подавно".

Темы: ПорошенкоОфис генпрокурораАндрей Ермак
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