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Порошенко про призначення Єрмака: Шило на мило і поганий знак

Середа, 12 лютого 2020, 07:33
Порошенко про призначення Єрмака: Шило на мило і поганий знак

Колишній президент Петро Порошенко вважає, що зміна голови Офісу президента з Андрія Богдана на Андрія Єрмака посилить рух до капітуляції України перед Росією. 

Джерело: матеріал Порошенка для "Української правди"

Пряма мова: "Спозираючи, як саме українське керівництво поступово припиняє політико-дипломатичний спротив агресору, скочуючись до політики його умиротворення, вони все менше розуміють, чому мають обстоювати український інтерес активніше за саму Україну. В цьому сенсі останні перестановки в Офісі президента і не тішать, і не зловтішають.

З одного боку, шило на мило, з іншого – поганий знак, бо очевидним є посилення партії капітуляції. 

Вже скоро рік, як до влади прийшли затяті критики Мінських домовленостей. Як виявилося, "голуби миру" прилетіли з порожніми дзьобами, тобто без власного мирного плану. Далі більше: в Парижі Володимир Зеленський додав і свій автограф до того комплекту документів, які умовно і називаються Мінськом (може скласти мені компанію в походах на допити до ДБР, яке копає під Мінськ). 

Альтернативи Мінську так і не запропонували. І знаєте чому? Тому що її нема і тепер, коли простір для маневру в України значно ширший. А в ситуації п'ятирічної давнини не було й поготів". 

"Українська правда" у Threads

Теми: ПорошенкоОфіс генпрокурораАндрій Єрмак
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