Посольство США в Украине прокомментировало замену Богдана на Ермака

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Среда, 12 февраля 2020, 19:13

В посольстве США в Украине отреагировали на увольнение руководителя Офиса президента Андрея Богдана и назначение вместо него Андрея Ермака.

Об этом сообщает "Европейская правда".

"Мы благодарим Андрея Богдана за партнерство и ценим его усилия по поддержке исторического развития реформ в Украине в последнее время. Мы надеемся на продолжение нашего крепкого партнерства во внедрении реформ с Андреем Ермаком", - говорится в сообщении посольства в Twitter.

Сообщение посольства прокомментировал бывший заместитель Администрации президента Петра Порошенко по внешнеполитическим вопросам Константин Елисеев, написав на английском (с грамматической ошибкой, - ред.): "Лицемерие".

 

Следует отметить, что в свое время назначение Андрея Богдана (личного адвоката Коломойского и госслужащего при президентстве Януковиче) на должность главы Офиса президента вызвало вопросы у международных партнеров Украины.

Эксперты сообщали, что в США и ЕС неоднократно предупреждали Владимира Зеленского, что выбор Богдана вредит его репутации.

В то же время, тогдашний поверенный в делах США Уильям Тейлор в интервью "Европейской правде" заявил, что Штаты и в дальнейшем открыто выступают против усиления Коломойского, но при этом не имеют возражений относительно назначения Богдана.

Темы: США Богдан Андрей Ермак


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