ВОЗ координирует усилия по борьбе против китайского коронавируса

Всемирная организация здравоохранения разрабатывает генеральный план координации клинических исследований по профилактике и лечению коронавируса Covid-19.

Источник: ВОЗ в Твиттере

Дословно: "ВОЗ сейчас разрабатывает генеральный план по координации клинических испытаний и следит за тем, чтобы они проводились должным образом.

Мы также проводим глубокие исследования для выявления источника вируса и предотвращения его передачи от животных человеку".

Детали: Исследования, в частности, направлены на упрощение диагностики, поиск средств профилактики и методов лечения.

"We’re also doing deeper investigations to identify the source of this virus & to prevent further transmission from animals to humans.



WHO is now developing a master plan for coordinating clinical trials & ensuring they are done coherently and consistently"-@DrTedros #COVID19