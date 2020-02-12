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ВООЗ координує зусилля з боротьби проти китайського коронавірусу

Середа, 12 лютого 2020, 22:55
ВООЗ координує зусилля з боротьби проти китайського коронавірусу
Johns Hopkins CSSE

Всесвітня організація охорони здоров'я розробляє генеральний план координації клінічних досліджень із профілактики та лікування коронавірусу Covid-19.

Джерело: ВООЗ у Твіттері

Дослівно: "ВООЗ наразі розробляє генеральний план із координації клінічних випробувань і слідкує за тим, щоб вони проводилися належним чином.

Ми також проводимо ґрунтовні дослідження для виявлення джерела вірусу і запобігання його передачі від тварин людині".

Деталі: Дослідження зокрема стосуються спрощення діагностики, засобів профілактики інфекції та пошуку методів лікування.

Нагадаємо:

  • За даними ВООЗ, станом на 5 ранку 12 лютого, зафіксовано 44730 випадків захворювання та 1114 смертей від коронавірусу в Китаї та 441 випадок захворювання і одна смерть в 24 країнах світу за межами Китаю.
  • Також повідомляється про 5133 особи, які одужали після зараження.

Українська правда

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Теми: коронавірусздоров'я
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