ВООЗ координує зусилля з боротьби проти китайського коронавірусу

Всесвітня організація охорони здоров'я розробляє генеральний план координації клінічних досліджень із профілактики та лікування коронавірусу Covid-19.

Джерело: ВООЗ у Твіттері

Дослівно: "ВООЗ наразі розробляє генеральний план із координації клінічних випробувань і слідкує за тим, щоб вони проводилися належним чином.

Ми також проводимо ґрунтовні дослідження для виявлення джерела вірусу і запобігання його передачі від тварин людині".

Деталі: Дослідження зокрема стосуються спрощення діагностики, засобів профілактики інфекції та пошуку методів лікування.

"We’re also doing deeper investigations to identify the source of this virus & to prevent further transmission from animals to humans.



WHO is now developing a master plan for coordinating clinical trials & ensuring they are done coherently and consistently"-@DrTedros #COVID19