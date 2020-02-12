ВООЗ координує зусилля з боротьби проти китайського коронавірусу
Всесвітня організація охорони здоров'я розробляє генеральний план координації клінічних досліджень із профілактики та лікування коронавірусу Covid-19.
Джерело: ВООЗ у Твіттері
Дослівно: "ВООЗ наразі розробляє генеральний план із координації клінічних випробувань і слідкує за тим, щоб вони проводилися належним чином.
Ми також проводимо ґрунтовні дослідження для виявлення джерела вірусу і запобігання його передачі від тварин людині".
Деталі: Дослідження зокрема стосуються спрощення діагностики, засобів профілактики інфекції та пошуку методів лікування.
"We’re also doing deeper investigations to identify the source of this virus & to prevent further transmission from animals to humans.— World Health Organization (WHO) (@WHO) February 12, 2020
WHO is now developing a master plan for coordinating clinical trials & ensuring they are done coherently and consistently"-@DrTedros #COVID19
Нагадаємо:
- За даними ВООЗ, станом на 5 ранку 12 лютого, зафіксовано 44730 випадків захворювання та 1114 смертей від коронавірусу в Китаї та 441 випадок захворювання і одна смерть в 24 країнах світу за межами Китаю.
- Також повідомляється про 5133 особи, які одужали після зараження.