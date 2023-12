Трамп просит Сенат не ограничивать его полномочия в Иране

Президент США Дональд Трамп обратился в Сенат Конгресса США с просьбой не ограничивать его военные полномочия в отношении Ирана.

Источник: Трамп в Twitter

Прямая речь: "Для безопасности нашей страны очень важно, чтобы Сенат США не поддержал резолюцию касательно военных полномочий в Иране. У нас все хорошо с Ираном, и сейчас не время проявлять слабость. Американцы в подавляющем большинстве поддерживают ликвидацию террориста Сулеймани."

It is very important for our Country’s SECURITY that the United States Senate not vote for the Iran War Powers Resolution. We are doing very well with Iran and this is not the time to show weakness. Americans overwhelmingly support our attack on terrorist Soleimani....