Трамп просит Сенат не ограничивать его полномочия в Иране
Президент США Дональд Трамп обратился в Сенат Конгресса США с просьбой не ограничивать его военные полномочия в отношении Ирана.
Источник: Трамп в Twitter
Прямая речь: "Для безопасности нашей страны очень важно, чтобы Сенат США не поддержал резолюцию касательно военных полномочий в Иране. У нас все хорошо с Ираном, и сейчас не время проявлять слабость. Американцы в подавляющем большинстве поддерживают ликвидацию террориста Сулеймани."
It is very important for our Country’s SECURITY that the United States Senate not vote for the Iran War Powers Resolution. We are doing very well with Iran and this is not the time to show weakness. Americans overwhelmingly support our attack on terrorist Soleimani....— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) February 12, 2020
Детали: Глава Белого дома считает, что инициаторы этой резолюции, демократы пытаются лишь смутить Республиканскую партию.
Что предшествовало: В начале января Палата представителей поддержала резолюцию, которая ограничивает военные полномочия президента США Дональда Трампа в отношении Ирана.
Предыстория:
- 3 января во время воздушного обстрела автомобиля в аэропорту Багдада по приказу Дональда Трампа был убит командующий иранских сил "Кудс" Кассем Сулеймани и командующий иракских шиитов Абу Махди аль-Мухандис.
- Трамп пригрозил нанести удары по 52 иранским мишеням, если Тегеран осуществит атаки против американцев или американских объектов. Тегеран отреагировал на угрозы Трампа, назвав его "террористом в костюме".