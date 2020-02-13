Трамп просит Сенат не ограничивать его полномочия в Иране

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Четверг, 13 февраля 2020, 00:18

Президент США Дональд Трамп обратился в Сенат Конгресса США с просьбой не ограничивать его военные полномочия в отношении Ирана.

Источник: Трамп в Twitter

Прямая речь: "Для безопасности нашей страны очень важно, чтобы Сенат США не поддержал резолюцию касательно военных полномочий в Иране. У нас все хорошо с Ираном, и сейчас не время проявлять слабость. Американцы в подавляющем большинстве поддерживают ликвидацию террориста Сулеймани."

Детали: Глава Белого дома считает, что инициаторы этой резолюции, демократы пытаются лишь смутить Республиканскую партию.

Что предшествовало: В начале января Палата представителей поддержала резолюцию, которая ограничивает военные полномочия президента США Дональда Трампа в отношении Ирана.

Предыстория:

  • 3 января во время воздушного обстрела автомобиля в аэропорту Багдада по приказу Дональда Трампа был убит командующий иранских сил "Кудс" Кассем Сулеймани и командующий иракских шиитов Абу Махди аль-Мухандис. 
  • Трамп пригрозил нанести удары по 52 иранским мишеням, если Тегеран осуществит атаки против американцев или американских объектов. Тегеран отреагировал на угрозы Трампа, назвав его "террористом в костюме".

Украинская правда
Темы: Трамп Иран США терроризм


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