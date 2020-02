Трамп просить Сенат не обмежувати його повноваження щодо Ірану

Президент США Дональд Трамп звернувся до Сенату Конгресу США з проханням не обмежувати його воєнні повноваження щодо Ірану.

Джерело: Трамп у Twitter

Пряма мова: "Для безпеки нашої країни дуже важливо, щоб Сенат США не підтримав резолюцію щодо воєнних повноважень в Ірані. У нас все добре з Іраном, і зараз не час проявляти слабкість. Американці у переважній більшості підтримують ліквідацію терориста Сулеймані."

It is very important for our Country’s SECURITY that the United States Senate not vote for the Iran War Powers Resolution. We are doing very well with Iran and this is not the time to show weakness. Americans overwhelmingly support our attack on terrorist Soleimani....