Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
up shop

Трамп просить Сенат не обмежувати його повноваження щодо Ірану

Середа, 12 лютого 2020, 23:18
Трамп просить Сенат не обмежувати його повноваження щодо Ірану

Президент США Дональд Трамп звернувся до Сенату Конгресу США з проханням не обмежувати його воєнні повноваження щодо Ірану. 

Джерело: Трамп у Twitter

Пряма мова: "Для безпеки нашої країни дуже важливо, щоб Сенат США не підтримав резолюцію щодо воєнних повноважень в Ірані. У нас все добре з Іраном, і зараз не час проявляти слабкість. Американці у переважній більшості підтримують ліквідацію терориста Сулеймані."

Деталі: Очільник Білого дому вважає, що ініціатори цієї резолюції, демократи, намагаються лише збентежити Республіканську партію. 

Що передувало: На початку січня Палата представників підтримала резолюцію, яка обмежує воєнні повноваження президента Дональда Трампа щодо Ірану. 

Передісторія: 

  • 3 січня під час повітряного обстрілу Сполученими Штатами автомобіля у аеропорту Багдада за наказом Дональда Трампа було вбито командувача іранських сил "Кудс" Кассема Сулеймані та командувача іракських шиїтів Абу Махді аль-Мухандіса.
  • Трамп пригрозив завдати удари по 52 іранських мішенях, якщо Тегеран здійснить атаки проти американців чи американських об'єктів. Тегеран відреагував на погрози Трампа, назвавши його "терористом в костюмі".

Українська правда
Теми: ТрампІранСШАтероризм
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

фото, відеоВорожа атака на Одещину: є постраждалі, виникли загорання

Спікер відмовився продовжити роботу Палати представників Конгресу США наступного тижня

відео"Радіо Свобода" показало відео, де росіяни прикриваються полоненими бійцями ЗСУ

Хакери зламали захист "Київстару" через обліковий запис одного зі співробітників – гендиректор

В ЄС оцінили у 20-30% шанси України на переговори про вступ

Оновлено"Київстар" повідомив про відновлення голосового зв'язку

Усі новини...
Трамп
Трамп не зміг оскаржити виплату $5 млн письменниці, яка звинуватила його в домаганнях
Я попрошу Європу заплатити США за зброю, відправлену в Україну – Трамп
Трамп пояснив, як хоче змусити Зеленського й Путіна укласти мирну угоду
Останні новини
04:18
МВС Росії оголосило Буданова в розшук
03:30
У США Сенат схвалив оборонний бюджет на рекордні $886 млрд
02:46
оновленоРосіяни заявили про збиття безпілотників, який нібито "летіли на Москву"
02:20
Боррель після Різдва збирається в Україну
01:48
фото, відеоВорожа атака на Одещину: є постраждалі, виникли загорання
01:36
Зеленський поговорив телефоном з президентом Європейської ради Мішелем
00:58
"Шахтар" програв "Порту" і вилетів з Ліги чемпіонів
00:42
Байден і Білий дім продовжують спонукати Конгрес ухвалити пакет з підтримкою України – Кірбі
00:24
Болгарія зробила перший крок до скасування винятку із санкцій ЄС проти РФ
00:05
ОновленоРосіяни запускали ударні БпЛА, також була ракетна небезпека в кількох областях
Усі новини...
Реклама: