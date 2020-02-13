Трамп просить Сенат не обмежувати його повноваження щодо Ірану

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Четвер, 13 лютого 2020, 00:18

Президент США Дональд Трамп звернувся до Сенату Конгресу США з проханням не обмежувати його воєнні повноваження щодо Ірану. 

Джерело: Трамп у Twitter

Пряма мова: "Для безпеки нашої країни дуже важливо, щоб Сенат США не підтримав резолюцію щодо воєнних повноважень в Ірані. У нас все добре з Іраном, і зараз не час проявляти слабкість. Американці у переважній більшості підтримують ліквідацію терориста Сулеймані."

Деталі: Очільник Білого дому вважає, що ініціатори цієї резолюції, демократи, намагаються лише збентежити Республіканську партію. 

Що передувало: На початку січня Палата представників підтримала резолюцію, яка обмежує воєнні повноваження президента Дональда Трампа щодо Ірану. 

Передісторія: 

  • 3 січня під час повітряного обстрілу Сполученими Штатами автомобіля у аеропорту Багдада за наказом Дональда Трампа було вбито командувача іранських сил "Кудс" Кассема Сулеймані та командувача іракських шиїтів Абу Махді аль-Мухандіса.
  • Трамп пригрозив завдати удари по 52 іранських мішенях, якщо Тегеран здійснить атаки проти американців чи американських об'єктів. Тегеран відреагував на погрози Трампа, назвавши його "терористом в костюмі".

Українська правда
Теми: Трамп Іран США тероризм


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