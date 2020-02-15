Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

На сайт Мюнхенской конференции вернули план "примирения Украины с РФ"

Суббота, 15 февраля 2020, 21:13
На сайт Мюнхенской конференции вернули план примирения Украины с РФ

На сайте Мюнхенской конференции по безопасности снова появился скандальный план примирения Украины и России авторства трех западных аналитических центров и Российского совета международных дел.

Об этом сообщает "Европейская правда".

План из 12 пунктов был опубликован на сайте конференции 14 февраля и вызвал жесткую критику из-за его антиукраинской направленности.

 Через несколько часов текст плана исчез, но теперь снова доступен. На сайте также указано, что среди подписантов - председатель Мюнхенской конференции по безопасности Вольфганг Ишингер.

Как сообщалось, три европейские неправительственные организации, включая авторитетную Мюнхенскую конференцию по безопасности, в сотрудничестве с Российским советом по международным делам, обнародовали документ под названием "12 шагов для большей безопасности Украины и евроатлантического региона".

Этот документ, по сути, ставит целью возобновление сотрудничества Запада с Россией без деоккупации Крыма и без выполнения требований Украины по Донбассу. Он предлагает, в частности, постепенное снятие санкций с России, сближение между РФ с Евросоюзом. Также планом предусмотрен запуск всеукраинского общенационального диалога по определению новой идентичности Украины, который учтет взгляды соседей Украины, включая Россию.

В документе отмечается, что в его разработке принимали участие трое украинских экспертов: Василий Филипчук, Александр Чалый и Алексей Семений. Все трое известны в экспертном сообществе как тяготеющие к сотрудничеству с РФ и к учету интересов России.

В США сразу назвали "мюнхенский план" неприемлемым.

Министерство иностранных дел Украины также заявило о несогласии c идеями по урегулированию конфликта между РФ и Украиной, которые были обнародованы в пятницу в Мюнхене.

Узнать больше:

Мюнхенский план капитуляции: 12 идей о том, как разрушить Украину

"Выборы на Донбассе, разведение сил и заложники: что рассказал Зеленский в Мюнхене"

"Украинская правда" в Threads

Темы: УкраинаРосcияОРДЛОДонбасс
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

фото, видео, дополненоВо Львове произошел взрыв в частном доме, есть погибшие и раненые

ГБР разоблачило чиновника КГВА на содействии депутатам в уклонении от военной службы

И.о. министра: Случай с Печием не должен бросать тень на других журналистов

10 "волонтеров" получили разрешение на выезд за границу и не вернулись – Херсонская ОГА

фотоВ Киеве демонтировали еще один памятник большевикам

Польские фермеры прекратят блокаду "Шегини-Медика" - вице-министр Польши

Все новости...
Украина
Науседа подтвердил: страны НАТО согласились отменить ПДЧ для Украины
Россия продолжает угрожать своей "реакцией" на вступление Украины в НАТО
США и Германия выступают против поддержки вступления Украины в НАТО на саммите – СМИ
Последние новости
01:23
Турция нанесла авиаудары на севере Ирака и Сирии
00:28
В Хмельницкой области работала ПВО
00:21
Тайвань передал $1 млн для украинских беженцев в Польше
23:42
фото, видео, дополненоВо Львове произошел взрыв в частном доме, есть погибшие и раненые
23:22
Умеров о закупках в Минобороны: Выдавливаем людей со старыми практиками
22:30
ГБР разоблачило чиновника КГВА на содействии депутатам в уклонении от военной службы
22:02
фотоОбстрел Херсона: 7 пострадавших, среди них – ребенок
21:24
И.о. министра: Случай с Печием не должен бросать тень на других журналистов
21:05
Дуда наложил первое вето на планы новой правящей коалиции
20:43
Bild: Европейская разведка допускает нападение РФ на Европу следующей зимой
Все новости...
Реклама: