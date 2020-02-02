Финальное голосование по делу импичмента Трампа состоится в среду

147 просмотров
Воскресенье, 2 февраля 2020, 04:34

Финальное голосование по поводу осуждения, или оправдание президента США Дональда Трампа в процессе об импичменте в Сенате состоится в среду.

Источник: Голос Америки

Дословно: "Финальное голосование по поводу осуждения, или оправдание президента США Дональда Трампа в процессе об импичменте в Сенате Соединенных Штатов Америки состоится в среду"

Детали: В понедельник стороны процесса объявят свои заключительные аргументы, во вторник сенаторы делать публичные заявления о процессе импичмента, и наконец в среду около 16 часов по местному времени (23.00 по Киеву) состоится завершающее голосования.

Таким образом, отмечает Голос Америки, голосование по поводу осуждения или оправдания Трампа состоится на следующий день после объявления им ежегодной речи о состоянии государства перед обеими палатами Конгресса США.

Знать больше: Трамп проиграл импичмент, но не покинет Белый дом: как это было и что дальше

Шантажировал ли Трамп Зеленского. Полный текст разговора

Импичмент на фоне Зеленского: какие обвинения выдвинули Дональду Трампу

Предыстория:

  • В сентябре в США началось расследование о возможности импичмента Дональда Трампа на фоне того, что сотрудник американских спецслужб написал жалобу на давление президента Соединенных Штатов Америки на Украину с целью навредить своему возможному сопернику на выборах 2020 года демократу Джо Байдена.
  • 19 декабря Дональд Трамп стал третьим президентом США после Эндрю Джонсона и Билла Клинтона, которому Палата представителей объявила импичмент. Его обвиняют в злоупотреблении властью и препятствовании работе Конгресса.
  • Теперь вопрос об устранении 45-го президента от должности должен рассмотреть Сенат США. 16 января Конгресс открыл судебный процесс по делу импичмента.

Темы: Трамп импичмент США


powered by lun.ua
Материалы по теме
Йованович ушла из дипслужбы – СМИ 1 февраля 2020, 03:20
О наркомане Байдене, давлении Порошенко и "Burisma" – интервью Шокина для Джулиани 1 февраля 2020, 02:30
Импичмент Трампа: Сенат США провалил голосование за свидетелей 1 февраля 2020, 00:46
Все новости
Главные новости
В Китае произошла вспышка птичьего гриппа
У Зеленского надеются на местные выборы в ОРДЛО в конце октября
Первый день февраля: 14 обстрелов, один военный погиб, один - подорвался
Под обстрелом возле Новотошковского погибла боевой медик
Все новости
здоровье

Что мир уже знает о новом коронавирусе: заразности, лечение, своевременное выявление больных

Музыка

20 самых лучших украинских песен за 20 лет

мода

Гуру моды призвала ценить одежду и оставлять в наследство детям

Поиск по сайту
Архив
Весь архів