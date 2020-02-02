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Финальное голосование по делу импичмента Трампа состоится в среду

Воскресенье, 2 февраля 2020, 03:34
Финальное голосование по делу импичмента Трампа состоится в среду

Финальное голосование по поводу осуждения, или оправдание президента США Дональда Трампа в процессе об импичменте в Сенате состоится в среду.

Источник: Голос Америки

Дословно: "Финальное голосование по поводу осуждения, или оправдание президента США Дональда Трампа в процессе об импичменте в Сенате Соединенных Штатов Америки состоится в среду"

Детали: В понедельник стороны процесса объявят свои заключительные аргументы, во вторник сенаторы делать публичные заявления о процессе импичмента, и наконец в среду около 16 часов по местному времени (23.00 по Киеву) состоится завершающее голосования.

Таким образом, отмечает Голос Америки, голосование по поводу осуждения или оправдания Трампа состоится на следующий день после объявления им ежегодной речи о состоянии государства перед обеими палатами Конгресса США.

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Импичмент на фоне Зеленского: какие обвинения выдвинули Дональду Трампу

Предыстория:

  • В сентябре в США началось расследование о возможности импичмента Дональда Трампа на фоне того, что сотрудник американских спецслужб написал жалобу на давление президента Соединенных Штатов Америки на Украину с целью навредить своему возможному сопернику на выборах 2020 года демократу Джо Байдена.
  • 19 декабря Дональд Трамп стал третьим президентом США после Эндрю Джонсона и Билла Клинтона, которому Палата представителей объявила импичмент. Его обвиняют в злоупотреблении властью и препятствовании работе Конгресса.
  • Теперь вопрос об устранении 45-го президента от должности должен рассмотреть Сенат США. 16 января Конгресс открыл судебный процесс по делу импичмента.

Темы: ТрампимпичментСША
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