Финальное голосование по делу импичмента Трампа состоится в среду

Финальное голосование по поводу осуждения, или оправдание президента США Дональда Трампа в процессе об импичменте в Сенате состоится в среду.

Источник: Голос Америки

Дословно: "Финальное голосование по поводу осуждения, или оправдание президента США Дональда Трампа в процессе об импичменте в Сенате Соединенных Штатов Америки состоится в среду"

Детали: В понедельник стороны процесса объявят свои заключительные аргументы, во вторник сенаторы делать публичные заявления о процессе импичмента, и наконец в среду около 16 часов по местному времени (23.00 по Киеву) состоится завершающее голосования.

Таким образом, отмечает Голос Америки, голосование по поводу осуждения или оправдания Трампа состоится на следующий день после объявления им ежегодной речи о состоянии государства перед обеими палатами Конгресса США.

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