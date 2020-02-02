"Нафтогаз": продавать собак и хомяков не надо, обратитесь за субсидией

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Воскресенье, 2 февраля 2020, 12:20

В НАК "Нафтогаз Украины" напомнили, что семьи, которые тратят на коммунальные услуги больше, чем 15-20% своего семейного дохода, имеют право на государственную субсидию.

Источник: НАК "Нафтогаз Украины" в Facebook

Дословно: "В госбюджете этого года предусмотрено около 50 млрд грн живых денег на частичную оплату платежек для семей, которым сложно оплачивать полную цену. Более 130 млн грн ежедневно, представьте себе эту сумму.

Потребители, которые добросовестно платят за газ, и некоторые наши контрагенты из-за рубежа позаботились, чтобы эти деньги у государства были. Ну и мы немного".

"Продавать собак, кошек, хомяков, черепах и других друзей не надо. Надо обращаться за денежной помощью, на которую вы имеете право по закону".

Детали: В "Нафтогазе" отметили, что сайт о субсидиях teplo.gov.ua не работает и посоветовали обращаться к сайту Минсоцполитики.

Что предшествовало: Член парламентской фракции партии "Слуга народа" Евгений Брагарь в эфире одного из ток-шоу предложил пенсионерке продать собаку элитной породы, чтобы оплатить долги за коммунальные услуги.

Заместитель председателя фракции "Слуга народа" Евгения Кравчук от имени руководства фракции извинилась за слова депутата.

Украинская правда
Темы: Нефтегаз Слуга народа скандал субсидии пенсии


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