МОЗ: В мире зафиксировано более 14,5 тысяч случаев коронавируса, 305 - смертельных
В мире зарегистрировано 14 568 подтвержденных лабораторно случаев коронавирусной инфекции (2019-nCoV), в том числе 305 смертельных случаев.
Источник: сообщение МЗ Украины по состоянию на утро 2 февраля
Детали: По данным Минздрава, подтверждено 155 случаев коронавируса за пределами Китая, из них 23 случая в странах Европы (8 - Германия, 6 - Франция, 2 - Италия, 2 - Россия, 2 - Великобритания, по 1 - в Испании, Финляндии и Швеции).
Дословно: "В Украине ни одного лабораторно подтвержденного случая новой коронавирусной инфекции не зарегистрировано".
Детали: В Минздраве сообщили также, что 2 февраля оперативный штаб Минздрава проведет очередное заседание по обсуждению проекта Национального плана противоэпидемических мер реагирования на распространение случаев инфекционных болезней, вызванных новым коронавирусом.
Что предшествовало:
30 января Всемирной организацией здравоохранения принято решение о признании ситуации с распространением коронавирусной инфекции 2019-nCoV чрезвычайным событием в сфере общественного здоровья, имеющей международное значение.
Вместе с тем ВОЗ не рекомендовал вводить никаких ограничений на поездки или торговлю с Китаем и другими странами, в которых зафиксированы случаи новой короновирусной инфекции.