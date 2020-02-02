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МОЗ: В мире зафиксировано более 14,5 тысяч случаев коронавируса, 305 - смертельных

Воскресенье, 2 февраля 2020, 15:06
МОЗ: В мире зафиксировано более 14,5 тысяч случаев коронавируса, 305 - смертельных

В мире зарегистрировано 14 568 подтвержденных лабораторно случаев коронавирусной инфекции (2019-nCoV), в том числе 305 смертельных случаев.

Источник: сообщение МЗ Украины по состоянию на утро 2 февраля 

Детали: По данным Минздрава, подтверждено 155 случаев коронавируса за пределами Китая, из них 23 случая в странах Европы (8 - Германия, 6 - Франция, 2 - Италия, 2 - Россия, 2 - Великобритания, по 1 - в Испании, Финляндии и Швеции).

Дословно: "В Украине ни одного лабораторно подтвержденного случая новой коронавирусной инфекции не зарегистрировано".

Детали: В Минздраве сообщили также, что 2 февраля оперативный штаб Минздрава проведет очередное заседание по обсуждению проекта Национального плана противоэпидемических мер реагирования на распространение случаев инфекционных болезней, вызванных новым коронавирусом. 

Предыстория:

30 января Всемирной организацией здравоохранения принято решение о признании ситуации с распространением коронавирусной инфекции 2019-nCoV чрезвычайным событием в сфере общественного здоровья, имеющей международное значение.

Вместе с тем ВОЗ не рекомендовал вводить никаких ограничений на поездки или торговлю с Китаем и другими странами, в которых зафиксированы случаи новой короновирусной инфекции.

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Напомним, 

  • В декабре 2018 г. в китайском городе Ухань была зарегистрирована вспышка пневмонии. Позже выяснилось, что причиной заболевания стал ранее неизвестный вид коронавируса.
  • Жертвами коронавируса на материковой части Китая стали 259 человек, зафиксировано более 11 тысяч случаев заболевания.
  • Всемирная организация здравоохранения объявила чрезвычайную ситуацию в связи с распространением вируса за пределами Китая.

Украинская правда

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Темы: коронавирусМинздравздоровье
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