Офис генпрокурора провел обыск на предприятии Укроборонпрома

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Пятница, 21 февраля 2020, 16:26

Прокуроры Офиса Генерального прокурора провели обыск в комплексе зданий государственного предприятия "Укроборонсервис", которое входит в государственный концерн "Укроборонпром".

Источник: сообщение на сайте ОГП

Дословно: "Офис Генерального прокурора с привлечением специалистов внутреннего аудита ГК "Укроборонпром" провел обыск в комплексе зданий дочернего предприятия государственной компании "Укрспецэкспорт" - государственного предприятия "Укроборонсервис".

Детали: По данным следствия, должностные лица "Укроборонсервиса" вероятно причинили государству значительные убытки "при осуществлении организационно-распорядительных и административно-хозяйственных функций". Кроме того, они могут быть причастны к присвоению и растрате чужого имущества в крупных размерах.

Правоохранители открыли уголовное производство по ч. 2 ст. 367 (служебная халатность) и ч. 4 ст. 191 (присвоение, растрата имущества или завладение им путем злоупотребления служебным положением).

Других деталей в ведомстве не сообщили.

Напомним: В начале декабря 2019 года стало известно, что ГБР расследует, как служащие госкомпании "Укрспецэкспорт" в 2016-2019 годах присваивали средства путем организации питания представителей иностранных делегаций в киевском ресторане Fisher, которого фактически происходило.

Украинская правда
Темы: прокуратура Укроборонпром обыски


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