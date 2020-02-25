Бывший генпродюсер NewsOne пошел заниматься политикой на канал Ахметова

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Вторник, 25 февраля 2020, 15:24

Бывший генеральный продюсер NewsOne Василий Голованов стал советником директора "Медиа Группы Украина" Евгения Бондаренко.

Источник: пресс-служба Медиа холдинга

Дословно: "К команде профессионалов "Медиа Группы Украина" присоединился Василий Голованов в качестве советника директора медиа-холдинга Евгения Бондаренко".

Детали: Указывается, что на новой должности Голованов будет отвечать за создание линейки политического прайма на информационном телеканале "Украина 24".

Справка: Владельцем медиа-холдинга "Медиа Группа Украина" является группа "Систем Кэпитал Менеджмент" Рината Ахметова.

Медиахолдинг объединяет телеканалы "Украина", "НЛО TV", "Индиго TV", "Футбол 1" / "Футбол 2", "Донбасс", "34 телеканал", "Сигма", оператор спутникового телевидения Xtra TV; международные каналы Ukraine 1 / Ukriane 2, NLO TV 1 / NLO TV 2.

Также в холдинг входят продакшн-компании "Теле Про", "Поможем ТВ", медиа-агентство "Медиа Партнерство Баинг", мультимедийная платформа "Сегодня" - теленовости "Сегодня" и сайт segodnya.ua, проект Vogue UA.

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Предыстория:

В ноябре 2019 стало известно, что медиахолдинг олигарха Рината Ахметова запустит информационный телеканал "Украина 24" с декабря 2019 года.

Украинская правда
Темы: Ахметов СМИ телевидение


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