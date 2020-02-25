Четверо украинских рыбаков, задержанных в Азовском море сотрудниками ФСБ, 25 февраля были освобождены из-под ареста.

Источник: народный депутат из фракции "Слуга народа" Павел Мельник в Facebook

Прямая речь: "Только что получена информация, что украинских рыбаков: Сергея Гогу, Алексея Иванова, Василия Тюркеджи и Максима Терехова, которые были задержаны в Азовском море 15 февраля 2020 года, освобождені!!!"

Детали: По его словам, по телефону Максим Терехов связался с родными и сообщил, что состояние всех рыбаков хорошее и они морем планируют идти домой на собственном судне.

Предыстория: