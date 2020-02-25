Задержанных ФСБ украинских рыбаков освободили – нардеп

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Вторник, 25 февраля 2020, 15:35

Четверо украинских рыбаков, задержанных в Азовском море сотрудниками ФСБ, 25 февраля были освобождены из-под ареста.

Источник: народный депутат из фракции "Слуга народа" Павел Мельник в Facebook

Прямая речь: "Только что получена информация, что украинских рыбаков: Сергея Гогу, Алексея Иванова, Василия Тюркеджи и Максима Терехова, которые были задержаны в Азовском море 15 февраля 2020 года, освобождені!!!"

Детали: По его словам, по телефону Максим Терехов связался с родными и сообщил, что состояние всех рыбаков хорошее и они морем планируют идти домой на собственном судне.

 

Предыстория:

  • 15 февраля сотрудники пограничного управления ФСБ РФ по Крыму задержали в западной части Азовского моря маломерное судно с четырьмя гражданами Украины на борту, которые якобы не имели при себе документов, удостоверяющих личность.
  • Позже обнародовали имена задержанных рыбаков: Сергей Гога, Алексей Иванов, Василий Тюркеджи и Максим Терехов. Все они - жители Приморского района.
  • 16 февраля так называемый "суд РФ" привлек их к административной ответственности в виде ареста на 10 суток.

Украинская правда
Темы: ФСБ Росcия арест скандал


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