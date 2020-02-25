Чотирьох українських рибалок, затриманих в Азовському морі співробітниками ФСБ, 25 лютого звільнили з-під арешту.

Джерело: народний депутат з фракції "Слуга народу" Павло Мельник у Facebook

Пряма мова: "Щойно отримано інформацію, що українських рибалок: Сергія Гогу, Олексія Іванова, Василя Тюркеджи та Максима Тєрєхова, яких було затримано в Азовському морі 15 лютого 2020 року, звільнено!!!"

Деталі: За його словами, телефоном Максим Тєрєхов зв’язався з рідними та повідомив, що стан всіх рибалок добрий та вони морем планують йти додому на власному судні.

Передісторія: