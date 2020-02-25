Затриманих ФСБ українських рибалок звільнили – нардеп

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Вівторок, 25 лютого 2020, 15:35

Чотирьох українських рибалок, затриманих в Азовському морі співробітниками ФСБ, 25 лютого звільнили з-під арешту.

Джерело: народний депутат з фракції "Слуга народу" Павло Мельник у Facebook

Пряма мова: "Щойно отримано інформацію, що українських рибалок: Сергія Гогу, Олексія Іванова, Василя Тюркеджи та Максима Тєрєхова, яких було затримано в Азовському морі 15 лютого 2020 року, звільнено!!!"

Деталі: За його словами, телефоном Максим Тєрєхов зв’язався з рідними та повідомив, що стан всіх рибалок добрий та вони морем планують йти додому на власному судні.

 

Передісторія:

  • 15 лютого співробітники прикордонного управління ФСБ РФ по Криму затримали у західній частині Азовського моря маломірне судно з чотирма громадянами України на борту, які нібито не мали при собі документів, що посвідчують особу.
  • Пізніше оприлюднили імена затриманих рибалок: Сергій Гога, Олексій Іванов, Василь Тюркеджи та Максим Тєрєхов. Усі вони - мешканці Приморського району. 
  • 16 лютого так званий "суд РФ" притягнув їх до адміністративної відповідальності у вигляді арешту на 10 діб.

Українська правда
Теми: ФСБ Росія арешт скандал


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