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Затриманих ФСБ українських рибалок звільнили

Вівторок, 25 лютого 2020, 14:35
Затриманих ФСБ українських рибалок звільнили

Чотирьох українських рибалок, затриманих в Азовському морі співробітниками ФСБ, 25 лютого звільнили з-під арешту.

Джерело: народний депутат з фракції "Слуга народу" Павло Мельник у Facebook, речник Держприкордонслужби Андрій Демченко в коментарі УП

Пряма мова: "Щойно отримано інформацію, що українських рибалок: Сергія Гогу, Олексія Іванова, Василя Тюркеджи та Максима Тєрєхова, яких було затримано в Азовському морі 15 лютого 2020 року, звільнено!!!"

Деталі: За його словами, телефоном Максим Тєрєхов зв’язався з рідними та повідомив, що стан всіх рибалок добрий та вони морем планують йти додому на власному судні.

У Державній прикордонній службі "Українській правді" підтвердили, що отримали попередню інформацію з РФ про звільнення українських рибалок. Наразі з ними намагаються вийти на зв’язок.

Пряма мова речника ДПСУ Андрія Демченка: "Ми маємо попередню інформацію, що начебто громадян України, яких затримали в Азовському морі представники ФСБ РФ, відпустили. Зараз намагаємося більш детально з’ясувати всі подробиці. В тому числі через рідних. Чітко говорити, в який спосіб вони повернуться на материкову Україну, ми поки що не можемо.

Звісно ми перевіряємо інформацію щодо їхнього повернення тим плавзасобом, на якому вони були затримані, або ж через КПВВ. Коли ми вже будемо бачити цих громадян, ми обов'язково з ними проведемо бесіду, опитаємо, і після того приймемо правове рішення".

 

Передісторія:

  • 15 лютого співробітники прикордонного управління ФСБ РФ по Криму затримали у західній частині Азовського моря маломірне судно з чотирма громадянами України на борту, які нібито не мали при собі документів, що посвідчують особу.
  • Пізніше оприлюднили імена затриманих рибалок: Сергій Гога, Олексій Іванов, Василь Тюркеджи та Максим Тєрєхов. Усі вони - мешканці Приморського району. 
  • 16 лютого так званий "суд РФ" притягнув їх до адміністративної відповідальності у вигляді арешту на 10 діб.

Українська правда

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Теми: ФСБРосіяарештскандал
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