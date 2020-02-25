Затриманих ФСБ українських рибалок звільнили – нардеп
Чотирьох українських рибалок, затриманих в Азовському морі співробітниками ФСБ, 25 лютого звільнили з-під арешту.
Джерело: народний депутат з фракції "Слуга народу" Павло Мельник у Facebook
Пряма мова: "Щойно отримано інформацію, що українських рибалок: Сергія Гогу, Олексія Іванова, Василя Тюркеджи та Максима Тєрєхова, яких було затримано в Азовському морі 15 лютого 2020 року, звільнено!!!"
Деталі: За його словами, телефоном Максим Тєрєхов зв’язався з рідними та повідомив, що стан всіх рибалок добрий та вони морем планують йти додому на власному судні.
Передісторія:
- 15 лютого співробітники прикордонного управління ФСБ РФ по Криму затримали у західній частині Азовського моря маломірне судно з чотирма громадянами України на борту, які нібито не мали при собі документів, що посвідчують особу.
- Пізніше оприлюднили імена затриманих рибалок: Сергій Гога, Олексій Іванов, Василь Тюркеджи та Максим Тєрєхов. Усі вони - мешканці Приморського району.
- 16 лютого так званий "суд РФ" притягнув їх до адміністративної відповідальності у вигляді арешту на 10 діб.