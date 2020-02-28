Формирование России 6 раз открывали огонь — ООС
27 февраля вооруженные формирования Российской Федерации 6 раз нарушили режим прекращения огня.
Источник: штаб ООС
Детали: Противник обстрелял украинские позиции из запрещенных минского договоренностями минометов калибра 120 мм, а также из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.
Три обстрелы были зафиксированы в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток".
В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север" противник совершил три обстрелы.
Дословно: "Вчера, 27 февраля, в результате вражеских обстрелов один военнослужащий Объединенных сил погиб и еще один получил ранения.
С началом этого периода российские оккупационные войска из ручных противотанковых гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и другого стрелкового оружия обстреляли защитников Водяного, что в районе ответственности "Восток".
За текущие сутки потерь нет".