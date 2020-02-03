От коронавируса вылечились чуть больше человек, чем умерли

За пределами материкового Китая число заболевших пневмонией, вызываемой новым типом коронавируса, достигло 182 человек, всего заболели 17 205 человек.

Источник: "Интерфакс-Украина" со ссылкой на South China Morning Post

Детали: По данным газеты, в Гонконге зафиксировано 15 случаев заболевания, в Макао – 8, на Тайване – 10.

В странах Азии заразились 96 человек. В европейских странах – 23, в странах Северной Америки – 13, в Австралии – 12, в других государствах и районах мира зафиксированы 5 случаев.

В Китае по состоянию на полночь понедельника (по местному времени) число заболевших пневмонией, вызываемой новым типом коронавируса, составило 17 205 человек, смертельный исход зафиксирован в 361 случае, сообщил Госкомитет КНР по делам здравоохранения.

За истекшие сутки число заразившихся увеличилось по стране на 2 829 человек, смертельных случаев – на 57. Из них в провинции Хубэй, являющейся эпицентром распространения коронавируса, скончалось 56 человек, один – в городе центрального подчинения Чунцине.

Под подозрением на наличие заболевания в медучреждениях страны наблюдаются 152,7 тысячи человек, 475 человек выписаны после успешного похождения курса лечения.

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