Продать собаку: в "Слуге народа" обсуждают, оставлять ли Брагаря во фракции

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Понедельник, 3 февраля 2020, 12:29

Во фракции "Слуга народа" обсуждают дальнейшую судьбу и наказание для нардепа Евгения Брагаря, который в эфире ток-шоу предложил пенсионерке продать собаку элитной породы, чтобы оплатить долги за коммунальные услуги.

Источник: глава партии "Слуга народа" Сергей Корниенко

Прямая речь: "Уже обсуждаем (исключение Брагаря из фракции - ред.) третий день внутри фракции. Будем еще обсуждать. В понедельник будет малая фракция вечером и там обсудим. Это нормальный процесс принятия такого непростого решения, так как формально Евгений ничего не нарушил...

Поведенчески мы дальше будем решать, какие санкции могут быть к данному депутату. О причинах этой ситуации мы вызвали на пятницу министра Оржеля для объяснения и по ситуации выделения тарифа на транспортировку...

Детали: По его словам, слова Брагаря многих возмутили. И Корниенко получает много сообщений по этому поводу. Кроме того, в СН учитывают резонанс, который вызвали слова нардепа, в соцсетях.

Корниенко добавил, что у него есть рыбки, но не элитные и он бы их не продавал.

По его словам, Брагарь переживает из-за ситуации, в которую попал, и возможно нардеп уменьшит уровень коммуникации с прессой.

Также Корниенко рассказал о санкциях, которые существуют в "Слуге народа". В частности, это исключение из фракции, которое должна поддержать вся фракция или выговор.

Однако глава "СН" считает, что того морального осуждения, в которое попал Брагарь, более чем достаточно, чтобы нардеп сделал определенные выводы.

Глава "Слуги народа" объяснил, что малая фракция - это заседание председателей комитетов от СН, заместителей председателя фракции и руководителей групп.

Что предшествовало: Член парламентской фракции партии "Слуга народа" Евгений Брагарь в эфире одного из ток-шоу предложил пенсионерке продать собаку элитной породы, чтобы оплатить долги за коммунальные услуги.

Заместитель председателя фракции "Слуга народа" Евгения Кравчук от имени руководства фракции извинилась за слова депутата.

Алена Мазуренко, УП
Темы: Слуга народа скандал субсидии пенсии газ


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