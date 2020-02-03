Продать собаку: в "Слуге народа" обсуждают, оставлять ли Брагаря во фракции

Во фракции "Слуга народа" обсуждают дальнейшую судьбу и наказание для нардепа Евгения Брагаря, который в эфире ток-шоу предложил пенсионерке продать собаку элитной породы, чтобы оплатить долги за коммунальные услуги.

Источник: глава партии "Слуга народа" Сергей Корниенко

Прямая речь: "Уже обсуждаем (исключение Брагаря из фракции - ред.) третий день внутри фракции. Будем еще обсуждать. В понедельник будет малая фракция вечером и там обсудим. Это нормальный процесс принятия такого непростого решения, так как формально Евгений ничего не нарушил...

Поведенчески мы дальше будем решать, какие санкции могут быть к данному депутату. О причинах этой ситуации мы вызвали на пятницу министра Оржеля для объяснения и по ситуации выделения тарифа на транспортировку...

Детали: По его словам, слова Брагаря многих возмутили. И Корниенко получает много сообщений по этому поводу. Кроме того, в СН учитывают резонанс, который вызвали слова нардепа, в соцсетях.

Корниенко добавил, что у него есть рыбки, но не элитные и он бы их не продавал.

По его словам, Брагарь переживает из-за ситуации, в которую попал, и возможно нардеп уменьшит уровень коммуникации с прессой.

Также Корниенко рассказал о санкциях, которые существуют в "Слуге народа". В частности, это исключение из фракции, которое должна поддержать вся фракция или выговор.

Однако глава "СН" считает, что того морального осуждения, в которое попал Брагарь, более чем достаточно, чтобы нардеп сделал определенные выводы.

Глава "Слуги народа" объяснил, что малая фракция - это заседание председателей комитетов от СН, заместителей председателя фракции и руководителей групп.

Что предшествовало: Член парламентской фракции партии "Слуга народа" Евгений Брагарь в эфире одного из ток-шоу предложил пенсионерке продать собаку элитной породы, чтобы оплатить долги за коммунальные услуги.

Заместитель председателя фракции "Слуга народа" Евгения Кравчук от имени руководства фракции извинилась за слова депутата.