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Двух человек в Киеве госпитализировали с подозрением на коронавирус

Понедельник, 3 февраля 2020, 14:03
Двух человек в Киеве госпитализировали с подозрением на коронавирус

В Киеве двух человек, которые прилетели из Китая, госпитализировали в инфекционное отделение Александровской больницы с подозрением на заболевание новым коронавирусом 2019-nCoV.

Источник: пресс-служба Минздрава

Дословно: "1 февраля в аэропорт Борисполь обратились 2 пассажира по подозрения на заболевание 2019-nCoV. По результатам осмотра установлен предварительный диагноз ОРВИ.

Учитывая, что эти пассажиры прибыли из Китая, они были госпитализированы в инфекционное отделение Александровской больницы в Киеве".

Детали: Отмечается, что 2 февраля в Борисполь прибыл самолет из города Санья (КНР) с 128 пассажирами и 21 членом экипажа на борту.

Повышенной температуры тела у пассажиров и членов экипажа не обнаружено.

Кроме того пассажиры заполнили анкеты, которые позволят установить за ними медико-санитарное наблюдения.

В то же время, двух жителей Львовской области, которых после возвращения из Китая госпитализировали с подозрением на коронавирус, 31 января выписали из больницы. У них диагноз не подтвердился.

По состоянию на 3 февраля в мире зарегистрировано 17 389 лабораторно подтвержденных случаев новой коронавирусной инфекции, из них 362 летальных.

Подтверждено 152 случая завоза нового коронавируса в 23 странах мира, из них 25 случаев в странах Европы: 10 - Германия, 6 - Франция, 2 - Италия, 2 - Россия, 2 - Великобритания, по 1 в Испании, Финляндии и Швеции.

За пределами Китая известно об одном летальном случае в Филиппинах.

В Украине ни одного подтвержденного лабораторно случая новой коронавирусной инфекции не зарегистрировано.

Сейчас в Украине сформировали перечень госпитальных баз и бригад экстренной медицинской помощи, которые будут оказывать медицинскую помощь лицам с подозрением на новый коронавирус, и список контактных лиц по определенным госпитальных баз, которые будут работать в круглосуточном режиме.

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Предыстория:

  • В декабре 2018 г. в китайском городе Ухань была зарегистрирована вспышка пневмонии. Позже выяснилось, что причиной заболевания стал ранее неизвестный вид коронавируса.
  • Всемирная организация здравоохранения объявила чрезвычайную ситуацию в связи с распространением вируса за пределами Китая.
  • Сейчас под подозрением на наличие заболевания в медучреждениях Китая наблюдаются 152,7 тысячи человек, 475 человек выписаны после успешного похождения курса лечения.

Украинская правда

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Темы: коронавирусвирусКитайУкраинаМинздрав
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