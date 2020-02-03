Бывшего кандидата в депутаты от ОПЗЖ объявили в розыск по Украине

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Понедельник, 3 февраля 2020, 15:05

Национальная полиция объявила в розыск по Украине бывшего кандидата в народные депутаты от "Оппозиционной платформы – За жизнь" Дмитрия Некрасова (Торнер).

Источник: сайт Министерства внутренних дел Украины, "Интерфакс-Украина"

Детали: 39-летнего Некрасова-Торнера разыскивают как человека, скрывающегося от органов предварительного расследования в производстве по ч. 4 ст. 190 (мошенничество) и ч. 4 ст. 358 (использование поддельных документов) УКУ.

Ему заочно избрана мера пресечения в виде содержания под стражей.

Датой исчезновения Некрасова значится 31 октября 2019 года.

 

Предыстория:

  • Дмитрий Некрасов-Торнер баллотировался в Верховную Раду от партии "Оппозиционная платформа – За жизнь", но Министерство внутренних дел и Служба безопасности просили Центральную избирательную комиссию снять его с выборов.
  • Некрасов – гражданин Молдовы, имел тогда 5 внутренних и 4 заграничных паспорта Украины.
  • 19 июля 2019 года ЦИК отменила его регистрацию как кандидата на основании информации о поддельных паспортах.
  • На родине Некрасов объявлен в розыск за побег из мест лишения свободы.

Темы: розыск полиция ОПЗЖ Молдова


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