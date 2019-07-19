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Силовики попросили ЦИК снять с выборов кандидата Медведчука с 9 паспортами

Пятница, 19 июля 2019, 20:42
Силовики попросили ЦИК снять с выборов кандидата Медведчука с 9 паспортами

Источник: МВД

Министерство внутренних дел и Служба безопасности попросили Центральную избирательную комиссию снять с выборов кандидата от "Оппозиционной платформы – За жизнь" Дмитрия Торнера с 9 украинскими паспортами.

Детали: 19 июля 2019 года против 39-летнего Торнера возбуждены уголовные производства по ч. 1 ст. 358 "Использование поддельных документов" и ч. 1 ст. 332-2 "Незаконное пересечение государственной границы" Уголовного кодекса.

"С 2007 года на основании поддельных документов получил 5 паспортов гражданина Украины на различные фамилии и с разными анкетными данными, а также 4 паспорта гражданина Украины для выезда за границу", - говорится в сообщении.

Настоящее имя Торнера, гражданина Молдовы, – Некрасов. Находился в розыске после того, как сбежал из тюрьмы.

"Некрасов сменил настоящую фамилию с целью избежания уголовной ответственности и создания положительного имиджа на территории Украины как честного и добропорядочного человека", – пояснили правоохранители.

Государственная миграционная служба проверила законность оформления паспортов и признала все документы недействительными.

"ЦИК на основании предоставленной информации срочно принять соответствующее решение согласно действующему законодательству", - призвали ЦИК представители ведомств.

Торнер Дмитрий Григорьевич идет на выборы под №44 в списке партии. На сайте ЦИК он зарегистрирован как гражданин Украины с высшим образованием, начальник аналитического отдела ООО "ХИМ-ТРЕЙД", проживает в Киеве, без судимости.

Узнать больше: Голос Кремля. Кого Фирташ, Левочкин и Медведчук взяли в список

Украинская правда

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Темы: ЦИКСБУМВДОппозиционный блок
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