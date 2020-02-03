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Дело Шеремета: срок досудебного расследования продлен до апреля

Понедельник, 3 февраля 2020, 21:37
Дело Шеремета: срок досудебного расследования продлен до апреля
Фото: УП

Офис генерального прокурора продлил до апреля 2020 года срок досудебного расследования по делу об убийстве журналиста Павла Шеремета.

Источник: прокурор Сергей Зузак в комментарии hromadske

Детали: Срок предварительного расследования по делу истекает 12 февраля.

Необходимость продления сроков, по словам прокурора, обусловлена ​​тем, что решение о направлении обвинительного акта в суд или закрытии производства принимать рано.

Вместо этого следует "провести дополнительные следственные действия, экспертные исследования, в том числе – эксперименты, допросы".

Что предшествовало: Следователи просили Офис генпрокурора продлить сроки досудебного расследования по июнь 2020 года.

30 января генпрокурор Руслан Рябошапка заявил: "Мне кажется, что на данный момент должны быть собраны дополнительные доказательства, чтобы дело могло быть передано в суд, поскольку собранного объема доказательств не достаточно".

Предыстория:

  • Один из руководителей "Украинской правды" Павел Шеремет погиб от взрыва утром 20 июля 2016 года. Ему подложили взрывчатку под автомобиль.
  • Журналисты "Слідства.Інфо" в 2017 году сделали фильм с собственными результатами расследования.
  • 12 декабря правоохранители заявили о пяти подозреваемых: медсестру парашютно-десантного батальона Яну Дугарь, врача и волонтера Юлию Кузьменко ("Лису"), музыканта и добровольца Андрея Антоненко ("Riffmaster"), добровольцев Владислава и Инну Грищенко ("Бучу" и "Пуму").

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Темы: Дело ШереметаОфис генпрокурораубийство
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