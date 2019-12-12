Следствие по делу Шеремета подозревает 5 человек

Следствие по делу об убийстве журналиста Павла Шеремета подозревает по меньшей мере пять человек: медсесрту одного из парашютно-десантных батальонов Яну Дугарь, врача и волонтера Юлию Кузьменко, музыканта и добровольца Андрея Антоненко, добровольцев Владислава и Инну Грищенко.

Об этом руководители правоохранительных органов сообщили на брифинге в Киеве, тогда как обыски у подозреваемых продолжаются.

Начальник криминальной полиции Евгений Коваль рассказал, как устанавливали этих лиц, которые засветились в разных делах и сначала не выглядели как группа. Помогли правоохранителям в этом косвенные доказательства и записи телефонных разговоров.

Проанализировав информацию о 35 фактах подобных преступлений, следствие из четырех основных версий убийства Шеремета – ошибка в объекте преступления, бытовые и межличностные мотивы, профессиональная деятельность или дестабилизация ситуации в государстве путем убийства известного лица – остановилось на последней версии.

Особое внимание следователей привлекли два преступления: подрыв электроопоры в Херсонской области 21 ноября 2015 года и неудачное покушение на бизнесмена Ч. в Косове Ивано-Франковской области в 2018 году

Одним из фигурантов был Андрей Антоненко, а он тесно общался с Юлией Кузьменко и гражданином К, "Электриком", которые являются сожителями

С ними общались также гражданин В., псевдо "Пистолет", Владислав Грищенко ("Буча") и Инна Грищенко ("Пума"), которые причастны к покушению в Косове.

Когда Грищенко задержали, следователи зафиксировали, что на судебные заседания ходят друзья задержанных, – и обнаружили группу.

Коваль показал записи, свидетельствующие: вызов на допрос по делу Шеремета одного из членов группы не вызвал удивления у членов группы и воспринимался ими как угроза.

Ваня "Пистолет" совершил самоубийство на следующий день после вызова на допрос.

Инна Грищенко расценила это как благоприятный для них факт – мол, все складывается "так, как нам надо". Она говорила мужу Владиславу (это на записях): "Он не вывез Шеремета. Думаю, что Шеремет – это было окончательно ... Тебе это будет в плюс, теперь вертеть будем, как хотим".

"Мы выделили подозреваемых: Яна Дугарь, Юлия Кузьменко, Антоненко и супруги Грищенко. А кроме этого следствие предоставило на экспертизу... видеообразцы с камер, расположенных вблизи места убийства Шеремета", – сказал Коваль.

Следствие провело анализ походки фигурантов.

В частности, Яна Дугарь попала на камеры и ее идентифицировали как человека, который снимал авто Шеремета до закладки взрывчатки.

По версии правоохранителей, закладывала взрывчатку под авто соосновательницы "Украинской правды", которым пользовался Шеремет, Юлия Кузьменко, а помогал ей Андрей Антоненко

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