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Следствие по делу Шеремета подозревает 5 человек

Четверг, 12 декабря 2019, 16:48
Следствие по делу Шеремета подозревает 5 человек

Следствие по делу об убийстве журналиста Павла Шеремета подозревает по меньшей мере пять человек: медсестру одного из парашютно-десантных батальонов Яну Дугарь, врача и волонтера Юлию Кузьменко, музыканта и добровольца Андрея Антоненко, добровольцев Владислава и Инну Грищенко.

Об этом руководители правоохранительных органов сообщили на брифинге в Киеве, тогда как обыски у подозреваемых продолжаются.

Начальник криминальной полиции Евгений Коваль рассказал, как устанавливали этих лиц, которые засветились в разных делах и сначала не выглядели как группа. Помогли правоохранителям в этом косвенные доказательства и записи телефонных разговоров.

Проанализировав информацию о 35 подобных преступлениях, следствие из четырех основных версий убийства Шеремета – ошибка в объекте преступления, бытовые и межличностные мотивы, профессиональная деятельность или дестабилизация – остановилось на последней версии: дестабилизация ситуации в государстве путем убийства известного человека.

Особое внимание следователей привлекли два преступления: подрыв электроопоры в Херсонской области 21 ноября 2015 года и неудачное покушение на бизнесмена Ч. в Косове Ивано-Франковской области летом 2018 года.

Одним из фигурантов был Андрей Антоненко, который проживает вблизи места убийства Шеремета. Он тесно общался с Юлией Кузьменко и гражданином К, "Электриком" (Петром Кияном – ред.).

С ними общались также гражданин В., псевдо "Пистолет" (Иван Вакуленко – ред.), Владислав Грищенко ("Буча") и Инна Грищенко ("Пума"), которые причастны к покушению в Косове.

Когда чету Грищенко задержали, следователи зафиксировали, что на судебные заседания ходят друзья задержанных, – и обнаружили группу.

Коваль показал записи, свидетельствующие: вызов на допрос по делу Шеремета одного из членов группы не вызвал удивления у членов группы и воспринимался ими как угроза.

После первой повестки представители группы занервничали – Ваня-"Пистолет" покончил жизнь самоубийством на следующий день после вызова на допрос, "Электрик" пытался покончить с собой.

Инна Грищенко расценила самоубийство "Пистолета" как благоприятный для них факт – мол, все складывается "так, как нам надо". Она говорила мужу Владиславу (это на записях): "Он не вывез Шеремета. Думаю, что Шеремет – это было окончательно ... Тебе это будет в плюс, теперь вертеть будем, как хотим".

"Мы выделили подозреваемых в убийстве Шеремета: Яна Дугарь, Юлия Кузьменко, Антоненко и супруги Грищенко. А кроме этого следствие предоставило на экспертизу... видеообразцы с камер, расположенных вблизи места убийства Шеремета", – сказал Коваль.

 
Подозреваемые в убийстве Шеремета
МВД

Следствие провело анализ походки фигурантов. К экспертизам привлекли даже американского эксперта Бирча.

В частности, Яна Дугарь попала на камеры и ее идентифицировали как человека, который снимал камеры видеонаблюдения вблизи места убийства Шеремета.

 

По версии правоохранителей, взрывчатку под авто соосновательницы "Украинской правды" Алены Притулы, которым пользовался Шеремет, закладывала Юлия Кузьменко, а помогал ей Андрей Антоненко.

 
Скрин-шот

Антоненко идентифицировали по специфическому принту на одежде. В нем он фигурировал на фото вместе с "Нациком" на месте двух подрывов электроопор в Чаплинке. Такой же принт был на одежде человека, замеченного вблизи места убийства Шеремета.

 
 
 
 

В покушении в Косово было использовано самодельное взрывное устройство, почти идентичное тому, которым взорвали автомобиль Шеремета. Грищенко в Косово возил "Пистолет" – и следы их ДНК обнаружили на взрывном устройстве.

Грищенко задержали первым – и тогда за его автомобилем приезжал "Электрик", сожитель Юлии Кузьменко. Таким образом следствие связало две группы, которые фигурировали в различных делах.

6 раз судимый Владислав Грищенко ("Буча") сдал заказчика другого убийства в 2016 году, но он присвоил кое-какое имущество того заказчика, поэтому в его чистых помыслах следствие сомневается. Инна Грищенко ("Пума") за время участия в АТО приобрела две квартиры и авто.

Коваль отметил, что по делу Шеремета полицейские: осуществили 800 выемок документов и информации, в том числе в мобильных операторов; допросили более 3700 человек; назначили и провели 47 экспертиз, в том числе комплексных;, отработали 570 домов и около 4300 квартир; проанализировали более 80 миллионов телефонных соединений и 40 тысяч абонентов; исследовали видеозаписи с 221 камеры наблюдения (продолжительность записей составила от 5 суток до 2 месяцев).

Также следователи составили схему возможного движения преступников.

Знать больше: Буча и Пума. Как арест добровольцев может быть связан с делом Шеремета

3 года без ответа. Что происходит в расследовании убийства Павла Шеремета

Что известно о людях, которых подозревают в причастности к убийству Шеремета

Предыстория:

  • Один из руководителей "Украинской правды" Павел Шеремет погиб от взрыва утром 20 июля 2016 года. Ему подложили взрывчатку под автомобиль.
  • Полиция квалифицировала убийство по статье "умышленное убийство, совершенное способом, опасным для жизни многих лиц".
  • Следствие склонялось к версии о профессиональных мотивах убийства, но за три года ни организаторов, ни исполнителей взрыва не установило.
  • В мае 2017 года "Слідство.Інфо" обнародовало фильм "Убийство Павла", сделанный с представителями международной сети журналистов-расследователей OCCRP. В нем были новые детали, пропущенные следствием, – в частности, обнаруженные с помощью записей с камер видеонаблюдения.
  • На днях участник АТО Владислав Грищенко заявлял, что следствие предлагало ему признать себя виновным по делу об убийстве журналиста Павла Шеремета.

Алена Рощенко, УП, дополнено

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Темы: Дело ШереметаСМИдобровольцыполицияМВД
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