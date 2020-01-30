Генпрокурор хочет видеть дополнительные доказательства по делу Шеремета

Генеральный прокурор Руслан Рябошапка считает, что для передачи в суд дела по обвинению исполнителей и организаторов убийства журналиста Павла Шеремета нужны дополнительные доказательства.

Источник: Рябошапка в интервью агентству "Интерфакс-Украина".

Прямая речь: "Мне кажется, что на данный момент должны быть собраны дополнительные доказательства, чтобы дело могло быть передано в суд, поскольку собранного объема доказательств недостаточно"

Детали: По словам Рябошапки, чтобы собрать дополнительные улики, подтверждающие или опровергающие вину подозреваемых подготовлены письменные указания прокуроров следствию и соответственно установлены сроки расследования. Прокуратура будет следить за выполнением этих указаний.

Генпрокурор уточнил, что процессуальные решения прокуроров по этому делу будут зависеть от того, каким образом эти указания будут выполнены, будут ли собраны дополнительные доказательства.

На вопрос о том, можно ли выйти на заказчиков этого преступления, Рябошапка пространственно.

Прямая речь: "Это наша задача - двигаться дальше и установить людей, которые не только организовывали выполнение убийства, но и тех, кому, собственно, это было выгодно, кто все это заказал, - без этого расследование будет неполноценным".

Что предшествовало: Прокуроры Офиса генерального прокурора приказали полиции провести дополнительные следственные действия по делу убийства Павла Шеремета и проверить выдвинутые защитой подозреваемых аргументы.

Почему это важно: Подозрения, объявленные следствием по делу об убийстве Шеремета кардиохирургу, медсестре и военному-музыканту вызвали большой резонанс в обществе и много вопросов к правоохранителям. Защита предоставила свои аргументы, по их мнению, опровергающие версию следствия.