По последним данным, в результате заражения коронавирусом в Китае умерли по меньшей мере 425 человек. Заболели во всем мире более 19 тысяч.

Источник: CNN

Детали: Органы здравоохранения китайской провинции Хубей, что стала эпицентром вспышки болезни, сообщили, что в понедельник умерли 64 человека.

Таким образом в провинции зафиксировали 414 смерти от коронавируса. Всего в Китае умерли 425 человек. Летальный случай также зафиксирован на Филиппинах.

Кроме этого, местные власти отметили, что в понедельник подтверждено 2345 новых случаев заражения. Всего в провинции инфицировано около 13,5 тысяч человек. Среди госпитализированных 576 человек находятся в критическом состоянии.

Отмечается, что общее количество инфицированных во всем мире более 19 тысяч человек.

Кроме этого, сообщается, что в США первый больной коронавирус успешно прошел терапию и был выписан из больницы.

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