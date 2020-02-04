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Более 400 человек умерли вследствие заражения коронавирусом

Вторник, 4 февраля 2020, 02:32
Более 400 человек умерли вследствие заражения коронавирусом

По последним данным, в результате заражения коронавирусом в Китае умерли по меньшей мере 425 человек. Заболели во всем мире более 19 тысяч.

Источник: CNN

Детали: Органы здравоохранения китайской провинции Хубей, что стала эпицентром вспышки болезни, сообщили, что в понедельник умерли 64 человека. 

Таким образом в провинции зафиксировали 414 смерти от коронавируса. Всего в Китае умерли 425 человек. Летальный случай также зафиксирован на Филиппинах. 

Кроме этого, местные власти отметили, что в понедельник подтверждено 2345 новых случаев заражения. Всего в провинции инфицировано около 13,5 тысяч человек. Среди госпитализированных 576 человек находятся в критическом состоянии.

Отмечается, что общее количество инфицированных во всем мире более 19 тысяч человек.

Кроме этого, сообщается, что в США первый больной коронавирус успешно прошел терапию и был выписан из больницы.

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Предыстория:

  • В декабре 2018 г. в китайском городе Ухань была зарегистрирована вспышка пневмонии. Позже выяснилось, что причиной заболевания стал ранее неизвестный вид коронавируса.
  • Всемирная организация здравоохранения объявила чрезвычайную ситуацию в связи с распространением вируса за пределами Китая.
  • Сейчас под подозрением на наличие заболевания в медучреждениях Китая наблюдаются 152,7 тысячи человек, 475 человек выписаны после успешного прохождения курса лечения.

Украинская правда

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Темы: коронавирусздоровьеКитайСША
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