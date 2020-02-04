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Зафиксирована вторая смерть от коронавируса за пределами материкового Китая

Вторник, 4 февраля 2020, 08:09
Зафиксирована вторая смерть от коронавируса за пределами материкового Китая

В Гонконге от нового коронавируса 2019-nCoV умер первый человек – и это уже второй случай смерти от болезни за пределами материкового Китая после Филиппин.

Источник: Reuters, инфографика Bloomberg

Детали: Этот летальный случай поднял общее число жертв от пневмонии, порожденной вирусом, до 427 человек.

 
Bloomberg

Первая смерть от болезни за пределами материковой части Китая была зафиксирована на Филиппинах на прошлой неделе.

В Китае число зараженных за последние сутки возросло на рекордные 64 человека.

 

Всего заразились уже более 20,6 тысяч человек.

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Предыстория:

  • В декабре 2018 г. в китайском городе Ухань была зарегистрирована вспышка пневмонии. Позже выяснилось, что причиной заболевания стал ранее неизвестный вид коронавируса.
  • Всемирная организация здравоохранения объявила чрезвычайную ситуацию в связи с распространением вируса за пределами Китая.

"Украинская правда" в Threads

Темы: коронавирусмирКитай
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