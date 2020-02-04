В Гонконге от нового коронавируса 2019-nCoV умер первый человек – и это уже второй случай смерти от болезни за пределами материкового Китая после Филиппин.

Источник: Reuters, инфографика Bloomberg

Детали: Этот летальный случай поднял общее число жертв от пневмонии, порожденной вирусом, до 427 человек.

Первая смерть от болезни за пределами материковой части Китая была зафиксирована на Филиппинах на прошлой неделе.

В Китае число зараженных за последние сутки возросло на рекордные 64 человека.

Всего заразились уже более 20,6 тысяч человек.

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