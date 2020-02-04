Зафиксирована вторая смерть от коронавируса за пределами материкового Китая
Вторник, 4 февраля 2020, 08:09
В Гонконге от нового коронавируса 2019-nCoV умер первый человек – и это уже второй случай смерти от болезни за пределами материкового Китая после Филиппин.
Источник: Reuters, инфографика Bloomberg
Детали: Этот летальный случай поднял общее число жертв от пневмонии, порожденной вирусом, до 427 человек.
Первая смерть от болезни за пределами материковой части Китая была зафиксирована на Филиппинах на прошлой неделе.
В Китае число зараженных за последние сутки возросло на рекордные 64 человека.
Всего заразились уже более 20,6 тысяч человек.
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Предыстория:
- В декабре 2018 г. в китайском городе Ухань была зарегистрирована вспышка пневмонии. Позже выяснилось, что причиной заболевания стал ранее неизвестный вид коронавируса.
- Всемирная организация здравоохранения объявила чрезвычайную ситуацию в связи с распространением вируса за пределами Китая.