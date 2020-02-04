Рейтинг Трампа самый высокий за все время его президентства

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Вторник, 4 февраля 2020, 22:36

Рейтинг доверия к президенту США Дональду Трампу сейчас самый высокий за все время его президентства.

Источник: Голос Америки со ссылкой на результаты опроса компании Gallup.

Детали: По данным Gallup, Трампа поддерживают 49% американских избирателей.

Доверие к Трампу среди респубилканцев составляет 94%.

42% избирателей, называющих себя независимыми, поддерживают работу президента. Их количество выросло на 3% по сравнению с предыдущим опросом.

Среди американских демократов 7% избирателей одобряют действия главы государства. Это ниже на 3 процента по сравнению с предыдущим исследованием.

Опрос проводился во время процесса импичмента, с 16 по 29 января. Исследователи опросили 1033 человека. Статистическая погрешность составляет 4%.

При этом американская общественность разделилась пополам - половина зарегистрированных избирателей США считают, что Трамп заслуживает быть избранным в Белый дом на второй срок в ноябре этого года.

Исследователи Gullop отмечают, что это самая сильная поляризация общества в США в истории их исследований.

Другие социологические исследования также зафиксировали рост рейтинга Трампа, но с несколько более низким уровнем доверия.

Так, опрос NBC News/Wall Street Journal poll показал поддержку президента США на уровне 46%. Тогда как 49% сказали, что их не устраивает переизбрание Дональда Трампа.

По данным исследования FiveThirtyEight's poll tracker, популярность Трампа - на уровне 43.6%, а опрос RealClearPolitics показало уровень поддержки 44.7% избирателей.

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Шантажировал ли Трамп Зеленского. Полный текст разговора

Импичмент на фоне Зеленского: какие обвинения выдвинули Дональду Трампу

Предыстория:

  • В сентябре в США началось расследование о возможности импичмента Дональда Трампа на фоне того, что сотрудник американских спецслужб написал жалобу на давление президента Соединенных Штатов Америки на Украину с целью навредить своему возможному сопернику на выборах 2020 года демократу Джо Байдена.
  • 19 декабря Дональд Трамп стал третьим президентом США после Эндрю Джонсона и Билла Клинтона, которому Палата представителей объявила импичмент. Его обвиняют в злоупотреблении властью и препятствовании работе Конгресса.
  • Теперь вопрос об устранении 45-го президента от должности должен рассмотреть Сенат США. 16 января Конгресс открыл судебный процесс по делу импичмента.

Темы: Трамп США импичмент


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