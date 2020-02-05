Джулиани об импичменте Трампа: Он должен добиваться расследования по Байдену

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Среда, 5 февраля 2020, 02:42

Адвокат президента США Рудольф Джулиани говорит, что Дональд Трамп после того, как ожидается, оправдание его в процессе об импичменте в Сенате США, не должен отказываться от расследования деятельности Джо Байдена в Украину.

Источник: Джулиани в интервью NPR

Прямая речь: "Абсолютно. На 100%. Я бы возражал, если бы он этого не сделал. Поскольку в таком случае он бы дал сигнал, что Байден безнаказанно продал США, пошив нас в дураках в Украине".

Детали: Джулиани также настоял на том, что требования по расследований в Украине со стороны США не были направлены против Байдена. По словам Джулиани, "вся ситуация по Украине искажена".

Прямая речь: "Я считаю, что это может стать одним из значительных примеров коррупции в истории США, если это дело не будет расследовано на самом высоком уровне двух правительств.

Демократам удалось представить это, как "попытку повредить Байдена". Но это не касается Байдена ".

Детали: Адвокат президент США также отметил, что он до сих пор ищет "больше информации" о деятельности Байдена в Украину.

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Импичмент на фоне Зеленского: какие обвинения выдвинули Дональду Трампу

Предыстория:

  • В сентябре в США началось расследование о возможности импичмента Дональда Трампа на фоне того, что сотрудник американских спецслужб написал жалобу на давление президента Соединенных Штатов Америки на Украину с целью навредить своему возможному сопернику на выборах 2020 года демократу Джо Байдена.
  • 19 декабря Дональд Трамп стал третьим президентом США после Эндрю Джонсона и Билла Клинтона, которому Палата представителей объявила импичмент. Его обвиняют в злоупотреблении властью и препятствовании работе Конгресса.
  • Теперь вопрос об устранении 45-го президента от должности должен рассмотреть Сенат США. 16 января Конгресс открыл судебный процесс по делу импичмента.

Темы: Трамп импичмент


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