Коронавирус: 24000 больных, 492 человека умерли
Среда, 5 февраля 2020, 04:06
По состоянию на 5 февраля количество больных пневмонией, которую вызывает новый тип коронавируса, составляет 24 503 человека.
Источник: карта Центра системных исследований и инжениринга при Университете Джона Хопкинса
Детали: За последние сутки погибло 65 человек.
Новый коронавирус добрался до Таиланда, Японии, Сингапура, Тайваня, Малайзии, Австралии, Южной Кореи, Франции, Испании, Италии, Вьетнама, США, Германии, Канады, ОАЭ, Индии, Филиппин, Финляндии, Непала, Камбодже, Шри-Ланки и России.
В Украине не зафиксировано ни одного случая заболевания коронавируса.
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Предыстория:
- В декабре 2018 г. в китайском городе Ухань была зарегистрирована вспышка пневмонии. Позже выяснилось, что причиной заболевания стал ранее неизвестный вид коронавируса.
- Всемирная организация здравоохранения объявила чрезвычайную ситуацию в связи с распространением вируса за пределами Китая.
- Сейчас под подозрением на наличие заболевания в медучреждениях Китая наблюдаются 152,7 тысячи человек, 475 человек выписаны после успешного прохождения курса лечения.