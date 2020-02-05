По состоянию на 5 февраля количество больных пневмонией, которую вызывает новый тип коронавируса, составляет 24 503 человека.

Источник: карта Центра системных исследований и инжениринга при Университете Джона Хопкинса

Детали: За последние сутки погибло 65 человек.

Новый коронавирус добрался до Таиланда, Японии, Сингапура, Тайваня, Малайзии, Австралии, Южной Кореи, Франции, Испании, Италии, Вьетнама, США, Германии, Канады, ОАЭ, Индии, Филиппин, Финляндии, Непала, Камбодже, Шри-Ланки и России.

В Украине не зафиксировано ни одного случая заболевания коронавируса.

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Предыстория: