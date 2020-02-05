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В области разослали письма относительно призыва 18-летних – Минобороны

Среда, 5 февраля 2020, 07:58
В области разослали письма относительно призыва 18-летних – Минобороны

Министерство обороны разослало в регионы письма с рекомендациями, как рассматривать вопросы о предоставлении отсрочки от призыва 18 и 19-летним юношам.

Источник: пост министра обороны Андрея Загороднюка в Facebook

Прямая речь: "Вчера от Минобороны направлено разъяснительные письма во все областные государстве администрации с рекомендациями по проведению призывных кампаний в 2020 году.

В письме главам призывных комиссий всех уровней даны рекомендации, как рассматривать вопрос о предоставлении отсрочки от призыва 18 и 19-летним юношам".

Детали: По его словам, призыв 18-летних и отсрочка предусмотрены законом "О воинской обязанности и военной службе".

Загороднюк объяснил: если у призывников этой возрастной категории будет желание пройти военную службу в таком возрасте, то их примут в ряды ВСУ и других военных формирований. Но это, по словам министра, будет происходить "исключительно с их письменного согласия".

На время проведения призывных кампаний Минобороны обещает организовать предоставление консультаций.

Предыстория: 

  • 16 января президент Владимир Зеленский подписал указ об увольнении в запас военнослужащих срочной службы и сроках проведения очередных призывов. Согласно документу, планируется призывать на срочную военную службу мужчин, начиная с 18 лет.
  • 23 января министр обороны Андрей Загороднюк заявил, что обязательный призыв в армию остается с 20 лет, с 18 лет украинские мужчины могут вступать в армию по собственному желанию.

Украинская правда
Темы: Минобороныармиязаконодательство
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