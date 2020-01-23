Министр обороны против того, чтобы ловить призывников на улице и дискотеках

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Четверг, 23 января 2020, 13:52

Обязательный призыв в армию остается с 20 лет, с 18 лет украинские мужчины могут вступать в армию по собственному желанию.

Источник: министр обороны Андрей Загороднюк в эфире телеканала "1+1", которого цитирует пресс-служба Минобороны

Детали: Министр прояснил вопрос о "призыве с 18 лет". Это прописано в украинском законодательстве, но в последние годы призыв по указам президента был с 20-ти лет. Теперь указ Зеленского регулирует этот вопрос. Второй вопрос, на котором акцентировал внимание глава оборонного ведомства - нарушения в сообщениях кандидатов и уклонение от срочной службы. Загороднюк заверил, что насильственных приводов в военкомат не будет.

Прямая речь: "Мы имели ситуацию, когда юноши хотели вступить в ряды Вооруженных сил, пойти на срочную службу. Но мы не могли их принять, потому что можно было брать только с 20 лет. Мы сделали так, чтобы эта возможность сейчас была, но только для тех, кто хочет этого добровольно. С 20-ти лет - это будет обязательно, с 18-ти, 19-ти - добровольно.

Мы категорически не воспринимаем информацию, когда делают насильственные приводы, ловят на улице, дискотеках, в очередях абитуриентов и так далее. Есть четко выписанный порядок, постановление Кабмина и закона, каким образом должно происходить сообщение призывника. Есть административная и уголовная ответственность за уклонение от срочной службы и она остается. Человек должен прийти самостоятельно, но если она не приходит или уходит - за это наступает ответственность".

Дополнительно: Загороднюк сообщил о введении в начале призыва линии правовой помощи, куда можно обратиться в случае нарушений во время проведения призывной кампании.

Отдельно министр отметил и то, что срочники не будут привлекаться к службе в район проведения операции Объединенных сил. Исключение составляют лишь те, кто подписывает контракт.

Что предшествовало: 16 января президент Владимир Зеленский подписал указ об увольнении в запас военнослужащих срочной службы и сроках проведения очередных призывов.

Напомним:  В октябре 2019 Управление персонала штаба Командования Сухопутных войск инициировало возвращение призыва на срочную службу с 18 лет.

В то же время в ноябре министр обороны Андрей Загороднюк заявлял о желании отменить военный призыв.

Украинская правда
Темы: Минобороны армия


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