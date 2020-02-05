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Зеленский заслушает отчет Кабмина в День влюбленных

Среда, 5 февраля 2020, 11:56
Зеленский заслушает отчет Кабмина в День влюбленных

Президент Украины Владимир Зеленский заслушает отчет Кабинета министров 14 февраля и после этого даст полную оценку работе правительства.

Источник: слова Зеленского во время посещения Оболонского районного отдела Государственной миграционной службы, "Интерфакс-Украина"

Прямая речь: "Отчет полностью будет 14 февраля, и тогда я смогу вам сказать свое окончательное впечатление. До 14 февраля есть некоторые вещи, которые они должны успеть сделать".

Детали: Зеленский уточнил, что в настоящее время проводится работа по кадровому усилению правительства, как по социальному, так и по экономическому направлению: "Мы постоянно проводим встречи с различными специалистами, экономистами, юристами, живущими как в Украине, так и с украинцами, которые работают за границей. Я думаю, что за пару недель мы закончим этот процесс".

Что было раньше: 4 февраля источники "Украинской правды" сообщили, что в Офисе президента начались собеседования с кандидатами на должности министров и вицепремьеров, которые должны войти в правительство.

По данным УП, в Зеленского рассматривают возможность разделения двух действующих министерств: с Минэкономики могут выделить министерство АПК, а из Министерства культуры, молодежи и спорта выделить в отдельную структуру Министерство спорта.

Президент также имеет вопросы к нескольким министрам, например, к министру оккупированных территорий. Их могут или заменить, или усилить за счет профильных вицепремьеров.

По информации УП, в правительстве планируется большая перезагрузка - будут назначать новых заместителей и советников.

Напомним: 

  • 4 февраля Верховная Рада уволила министра развития общин и территорий Алену Бабак и назначила вместо нее Дениса Шмыгаля.

"Украинская правда" в Threads

Темы: ЗеленскийКабинет министров
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