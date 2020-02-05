Зеленский заслушает отчет Кабмина в День влюбленных

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Среда, 5 февраля 2020, 12:56

Президент Украины Владимир Зеленский заслушает отчет Кабинета министров 14 февраля и после этого даст полную оценку работе правительства.

Источник: слова Зеленского во время посещения Оболонского районного отдела Государственной миграционной службы, "Интерфакс-Украина"

Прямая речь: "Отчет полностью будет 14 февраля, и тогда я смогу вам сказать свое окончательное впечатление. До 14 февраля есть некоторые вещи, которые они должны успеть сделать".

Детали: Зеленский уточнил, что в настоящее время проводится работа по кадровому усилению правительства, как по социальному, так и по экономическому направлению: "Мы постоянно проводим встречи с различными специалистами, экономистами, юристами, живущими как в Украине, так и с украинцами, которые работают за границей. Я думаю, что за пару недель мы закончим этот процесс".

Темы: Зеленский Кабинет министров


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