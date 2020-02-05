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Коронавирус: 11 пациентам в Украине сняли подозрение, еще двоих проверяют

Среда, 5 февраля 2020, 15:22
Коронавирус: 11 пациентам в Украине сняли подозрение, еще двоих проверяют

В Украине 11 пациентам уже сняли подозрение на коронавирус 2019-nCoV, двое пациентов еще находятся на диагностике.

Источник: генеральный директор Директората общественного здоровья Министерства здравоохранения Украины Андрей Скипальский на брифинге

Прямая речь: "По пациентам, которые в разное время обращались за помощью и были госпитализированы для диагностики, – 11 пациентам сняли подозрение на коронавирус, и подтвердились другие вирусы.

Двое пациентов еще находятся на диагностике – и результаты будут известны к концу дня (5 февраля)".

Детали: Первые тестсистемы для выявления нового коронавируса уже прибыли на таможенную территорию Украины – их хватит для исследования 25-30 случаев.

Другие подробности: В большинстве областей Украины превышен эпидемиологический порог по ОРВИ и гриппу, поэтому вводятся карантинные мероприятия.

По результатам лабораторного исследования в 30 из 95 образцов материала определен тип гриппа: 18 – тип A (H1) и 12 – тип A не субтилованный.

За неделю зарегистрировано два летальных случая гриппа, всего с начала эпидемиологического сезона – 15 умерших. Ни один из умерших ни был привит от гриппа.

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Предыстория:

  • В конце 2019 году в китайском городе Ухань была зарегистрирована вспышка пневмонии. Позже выяснилось, что причиной заболевания стал ранее неизвестный вид коронавируса.
  • 30 января 2020 года Всемирная организация здравоохранения объявила чрезвычайную ситуацию в связи с распространением вируса за пределами Китая.
  • По данным Центра Джона Хопкинса, по состоянию на 5 февраля новым коронавирусом в мире заразились уже 24 607 человек, 494 человек скончались, 990 полностью выздоровели.

Алена Рощенко, УП

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Темы: коронавирусМинздравздоровье
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