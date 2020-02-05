Коронавирус: 11 пациентам в Украине сняли подозрение, еще двое проверяют
В Украине 11 пациентам уже сняли подозрение на коронавирус 2019-nCoV, двое пациентов еще находятся на диагностике.
Источник: генеральный директор Директората общественного здоровья Министерства здравоохранения Украины Андрей Скипальский на брифинге
Прямая речь: "По пациентам, которые в разное время обращались за помощью и были госпитализированы для диагностики, – 11 пациентам сняли подозрение на коронавирус, и подтвердились другие вирусы.
Двое пациентов еще находятся на диагностике – и результаты будут известны к концу дня (5 февраля)".
Другие подробности: В большинстве областей Украины превышен эпидемиологический порог по ОРВИ и гриппу, поэтому вводятся карантинные мероприятия.
По результатам лабораторного исследования в 30 из 95 образцов материала определен тип гриппа: 18 – тип A (H1) и 12 – тип A не субтилованный.
За неделю зарегистрировано два летальных случая гриппа, всего с начала эпидемиологического сезона – 15 умерших. Ни один из умерших ни был привит от гриппа.
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Предыстория:
- В конце 2019 году в китайском городе Ухань была зарегистрирована вспышка пневмонии. Позже выяснилось, что причиной заболевания стал ранее неизвестный вид коронавируса.
- 30 января 2020 года Всемирная организация здравоохранения объявила чрезвычайную ситуацию в связи с распространением вируса за пределами Китая.